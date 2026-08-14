Oficial: Ciro Immobile se aposenta do futebol; o anúncio

Ciro Immobile deixa oficialmente o futebol. O centroavante campano nascido em 1990, atualmente no Paris FC, rescindiu contrato com o clube francês e se prepara para se aposentar. Immobile, que viveu os melhores anos da própria carreira na Lazio, encerra a trajetória com nada menos que 201 gols marcados na Serie A, na oitava posição de todos os tempos. A confirmar a notícia da aposentadoria, uma postagem do clube parisiense e depois também da esposa Jessica Melena, com quem é casado desde 2014.











