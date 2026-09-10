Parece que já passou uma eternidade desde quando o fundo de investimento Oaktree emprestou 275 milhões de euros à família Zhang, em dificuldades na gestão econômica da Inter no pós-Covid, entrando de fato pela primeira vez no mundo do futebol. Na época, a ideia declarada era a de não querer de forma alguma se tornar um proprietário que administrasse um clube, mas, com o passar dos anos, o fundo americano parece ter pegado gosto pela coisa.

Hoje, de fato, como noticiado por Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport, ele está até pensando em ampliar sua própria galáxia de investimentos. A ideia, de fato, é acrescentar à Inter um outro clube "satélite".



