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O Wydad escreve oficialmente o fim da história de Ziyech

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Interesse brasileiro abre espaço para especulações sobre o futuro do craque marroquino

O clube marroquino Wydad encerrou seu vínculo com o astro Hakim Ziyech neste domingo, ao anunciar oficialmente a rescisão amigável do contrato do jogador.

Com isso, chega ao fim a passagem de Ziyech pelo time vermelho após um curto período, que teve em seus últimos capítulos uma ampla polêmica e desentendimentos com a diretoria do clube, presidida por Ibrahim El Asri.

  • O Wydad Casablanca se despede de Ziyech

    O Wydad confirmou, em comunicado oficial em sua página no Facebook, que as duas partes chegaram a um acordo para o encerramento do contrato de forma amigável, agradecendo e reconhecendo o período que Ziyech passou com a equipe.

    O clube afirmou em sua mensagem: "Às vezes, algumas histórias são mais curtas do que gostaríamos, mas deixam uma marca que não se apaga", em referência à curta duração da passagem do jogador e ao fato de ela não ter continuado da forma que a torcida do Wydad esperava.

    O clube destacou que o fato de Ziyech ter vestido a camisa do Wydad permanecerá "um momento especial", ressaltando que sua presença no time seguirá fazendo parte de uma história inesquecível.

    E acrescentou: "Você foi um dos nossos e sempre continuará sendo parte da família do Wydad Athletic".

    O Wydad encerrou sua mensagem desejando ao jogador sorte e sucesso em sua próxima trajetória, afirmando: "Do Wydad da nação, dizemos a você obrigado por cada momento em que vestiu a camisa do clube, e desejamos a você todo o sucesso e êxito em sua próxima trajetória, dentro e fora de campo".


    Leia também: Ele vai recorrer à Fifa? Proposta árabe tentadora invade a crise entre Ziyech e o Wydad

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  • O Botafogo aguarda: e Aït Menna se despede de sua grande contratação

    A saída de Ziyech do Wydad acontece enquanto seu futuro permanece em aberto e sujeito a várias possibilidades, diante do interesse de clubes estrangeiros em contar com seus serviços durante a atual janela de transferências, com destaque para o Botafogo, do Brasil, e o Al-Ittihad, da Líbia, segundo diversos relatos.

    Por sua vez, Hicham Aït Menna, ex-presidente do Wydad que esteve por trás da contratação de Ziyech durante sua gestão, fez questão de se despedir do jogador ao publicar uma foto dos dois em sua conta no Instagram.


    Aït Menna comentou a foto dizendo: "Você chegou como uma estrela e parte como uma estrela. Obrigado pela sua lealdade, pelo seu profissionalismo e pelo seu comprometimento com o Wydad até o fim. Você foi e continua sendo".

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