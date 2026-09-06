O Wydad confirmou, em comunicado oficial em sua página no Facebook, que as duas partes chegaram a um acordo para o encerramento do contrato de forma amigável, agradecendo e reconhecendo o período que Ziyech passou com a equipe.

O clube afirmou em sua mensagem: "Às vezes, algumas histórias são mais curtas do que gostaríamos, mas deixam uma marca que não se apaga", em referência à curta duração da passagem do jogador e ao fato de ela não ter continuado da forma que a torcida do Wydad esperava.

O clube destacou que o fato de Ziyech ter vestido a camisa do Wydad permanecerá "um momento especial", ressaltando que sua presença no time seguirá fazendo parte de uma história inesquecível.

E acrescentou: "Você foi um dos nossos e sempre continuará sendo parte da família do Wydad Athletic".

O Wydad encerrou sua mensagem desejando ao jogador sorte e sucesso em sua próxima trajetória, afirmando: "Do Wydad da nação, dizemos a você obrigado por cada momento em que vestiu a camisa do clube, e desejamos a você todo o sucesso e êxito em sua próxima trajetória, dentro e fora de campo".



