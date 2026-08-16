O Arsenal não precisou de muito tempo para enviar sua primeira mensagem aos rivais, depois de transformar o confronto contra o Manchester City em uma noite excepcional, encerrada com um placar de 3 a 0, na qual Erling Haaland ficou longe de sua perigosidade habitual, enquanto Martin Ødegaard roubou os holofotes com uma atuação de destaque que conduziu o Arsenal à conquista da Supercopa da Inglaterra pela 18ª vez em sua história.

E a vitória do Arsenal não foi apenas uma conquista antecipada de um título honorífico, mas trouxe consigo fortes indícios da prontidão do time para a nova temporada, depois de impor sua superioridade sobre o Manchester City e assumir o controle total da partida, em um momento em que Haaland não conseguiu deixar sua marca ofensiva, vivendo uma noite para esquecer diante do brilho de Ødegaard e seus companheiros.