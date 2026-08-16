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Erling Haaland Martin odegaardchatgpt

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O tri do Arsenal expõe as dificuldades de Haaland e dá a Odegaard uma noite excepcional

E. Haaland
M. Oedegaard
B. White
C. Tzolis
Arsenal x Manchester City
Manchester City
Arsenal
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Erling perdido e Martin em grande fase

O Arsenal não precisou de muito tempo para enviar sua primeira mensagem aos rivais, depois de transformar o confronto contra o Manchester City em uma noite excepcional, encerrada com um placar de 3 a 0, na qual Erling Haaland ficou longe de sua perigosidade habitual, enquanto Martin Ødegaard roubou os holofotes com uma atuação de destaque que conduziu o Arsenal à conquista da Supercopa da Inglaterra pela 18ª vez em sua história.

E a vitória do Arsenal não foi apenas uma conquista antecipada de um título honorífico, mas trouxe consigo fortes indícios da prontidão do time para a nova temporada, depois de impor sua superioridade sobre o Manchester City e assumir o controle total da partida, em um momento em que Haaland não conseguiu deixar sua marca ofensiva, vivendo uma noite para esquecer diante do brilho de Ødegaard e seus companheiros.

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    Haaland em uma noite para esquecer

    Erling Haaland não apresentou o desempenho esperado e ficou isolado, sem oferecer perigo ofensivo, com números muito limitados diante da defesa do Arsenal.

    O atacante norueguês registrou 7 toques na bola, com 5 passes certos e dois chutes, sendo um deles no alvo, além de ter tocado na bola apenas duas vezes dentro da área do Arsenal.

    Haaland desperdiçou uma chance clara, ficou impedido uma vez e não venceu nenhum duelo individual, segundo informou a rede de estatísticas "Squawka".

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  • FBL-ENG-PR-COMMUNITY-ARSENAL-MAN CITYAFP

    Odegaard: um capitão que faz a diferença

    Por outro lado, Martin Ødegaard brilhou e conduziu o Arsenal à vitória, após fazer uma partida completa tanto no aspecto ofensivo quanto na criação de jogadas.

    O norueguês atingiu 100% nos dribles, com 3 de 3, e 100% na precisão dos chutes, com dois finalizações de duas, além de seus passes precisos, que chegaram a 95%, com 55 passes certos de um total de 58.

    Ødegaard tocou na bola 74 vezes, recuperou a posse 9 vezes e venceu 5 duelos individuais, além de criar duas oportunidades e marcar um gol, confirmando sua grande influência na vitória de seu time.

  • FBL-ENG-PR-COMMUNITY-ARSENAL-MAN CITYAFP

    Tzoulis: a surpresa ofensiva do Arsenal

    Christos Tzolis seguiu chamando a atenção com uma atuação ofensiva e defensiva de destaque, depois de se tornar uma fonte constante de incômodo para a defesa do Manchester City.

    Tzolis registrou 42 toques na bola, sendo 6 dentro da área do adversário, e conseguiu vencer 5 duelos, além de recuperar a posse de bola 4 vezes.

    Ele também realizou 3 desarmes e interceptou a bola duas vezes, criando 3 oportunidades, sendo duas delas chances claras, além de sofrer duas faltas e dar dois passes decisivos.

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  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    Ben White: solidez defensiva e presença ofensiva

    Ben White desempenhou um papel importante para manter o Arsenal sem sofrer gols, entregando uma atuação defensiva sólida diante do ataque do Manchester City.

    O defensor inglês venceu 6 duelos individuais, recuperou a bola 5 vezes e executou 5 desarmes bem-sucedidos, além de afastar a bola em 3 ocasiões e interceptá-la duas vezes.

    White também cometeu duas faltas e criou uma chance, e esteve presente nos momentos decisivos ao tirar uma bola de cima da linha do gol, confirmando seu valor como um dos principais elementos da linha defensiva do Arsenal.

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