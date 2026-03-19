O Santos demite o técnico após a equipe de Neymar sofrer uma derrota no final da partida, reacendendo os temores de um rebaixamento inesperado
Gol de Neymar não foi suficiente para o Santos
Neymar marcou pelo Santos contra o Internacional, mas não foi o suficiente, já que sua equipe acabou perdendo por 2 a 1. O astro brasileiro marcou um pênalti no segundo tempo, mas um gol contra e um gol de Johan Carbonero no final da partida garantiram os três pontos ao Inter. O Santos confirmou, após a partida, que o técnico Vojvoda havia deixado o clube em um comunicado: “O Santos FC anuncia a saída do técnico Juan Pablo Vojvoda e dos membros de sua comissão técnica. O clube agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso na continuação de suas carreiras.”
Já foi nomeado um novo gerente
O Santos confirmou que o ex-técnico Cuca será o novo treinador do clube até o final da temporada. O clube divulgou o seguinte comunicado: “O Santos Futebol Clube finalizou nesta quinta-feira (19) a contratação do técnico Cuca para o restante da temporada. O novo treinador assinou contrato válido até o final de 2026. Cuca chega ao Peixe acompanhado do assistente Cuquinha e do preparador físico Omar Feitosa. Natural de Curitiba (PR), Alexi Stival tem 62 anos e iniciará sua quarta passagem pelo Santos Futebol Clube. Anteriormente, o técnico comandou o time da Baixa Litoral em 2008, 2018 e 2020-2021.”
Neymar reage à exclusão da seleção brasileira
Neymar está de volta à plena forma no Santos e espera conquistar uma vaga nos planos de Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. O atacante ficou de fora da última convocação de Ancelotti, mas afirma que continuará trabalhando duro na tentativa de ser convocado novamente antes do torneio nos EUA, México e Canadá neste verão. Ele disse aos repórteres: “A lista da Seleção acaba de ser anunciada. Não fomos convocados. É claro que estou triste, mas sempre vou torcer pela seleção. Agora é continuar trabalhando e estar pronto caso surja uma oportunidade. Obviamente, é a minha última Copa do Mundo. Fiquei chateado. Mas amanhã tenho que parar de ficar triste. Preciso trabalhar, treinar e jogar para que surja uma oportunidade de estar na Copa do Mundo. Estou preparado.”
E agora?
O Santos espera que a chegada de Cuca ajude a melhorar o desempenho da equipe e que ele consiga tirar o clube da zona de rebaixamento. Neymar e companhia voltam a campo no domingo contra o Cruzeiro, que ocupa a última posição da tabela.
Publicidade