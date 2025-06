O que vem por aí para Jadon Sancho? As opções para o refugo de Chelsea e Manchester United

O ponta enfrenta uma grande decisão sobre seu futuro após não conseguir acordo para transferência definitiva para Stamford Bridge

Mais um verão europeu, mais uma janela de transferências em que o futuro de Jadon Sancho está no ar. Incapaz de negociar um contrato permanente com o Chelsea após um período de empréstimo indiferente em oeste de Londres, o excluído do Manchester United mais uma vez ponderará suas opções nos próximos meses.

Apesar da abertura dos Blues para mantê-lo, os salários de £300.000 (R$ 2,2 milhões) por semana do ponta inviabilizaram uma permanência a longo prazo em Stamford Bridge e ele agora se encontra em um limbo com um ano restante em seu lucrativo contrato em Old Trafford. Chelsea até pagou uma multa de £5 milhões (R$ 37,6 milhões) para enviá-lo de volta, pois eles renunciaram à obrigação de compra de £25 milhões (R$ 188 milhões) que haviam acordado no ano passado.

No entanto, parece que Sancho fez o suficiente durante seu período de empréstimo para garantir que terá muitas opções na mesa quando escolher seu próximo passo. É uma decisão que ele deve acertar, pois corre o risco de sua carreira outrora promissora cair na obscuridade.