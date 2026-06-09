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England Women gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

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O que significará para a Inglaterra a perda da classificação automática para a Copa do Mundo Feminina, enquanto as Lionesses se recuperam e se preparam para a repescagem

Futebol feminino
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Eliminatórias Europeias
Inglaterra F x Ucrânia
Especiais e Opinião

A Inglaterra tinha tudo a seu favor na sexta-feira, quando enfrentou a Espanha em Maiorca com a classificação automática para a Copa do Mundo Feminina de 2027 em jogo. Bastava evitar a derrota e as Lionesses garantiriam sua vaga no Brasil, forçando uma de suas maiores rivais pelo título do próximo verão a disputar a repescagem. Era uma grande oportunidade, mas que elas desperdiçaram em circunstâncias inacreditáveis, sofrendo uma derrota por 4 a 0 que se destaca como a maior desta equipe sob o comando de Sarina Wiegman.

"Eu esperava um jogo muito disputado", disse a treinadora da Inglaterra após a partida — e ela tinha todo o direito de antecipar isso. Apenas uma vez um confronto entre essas duas equipes foi decidido por mais de um gol, e isso aconteceu lá em 2017. Normalmente, é uma disputa acirrada decidida por margens mínimas.

Foi o que aconteceu no início da partida desta sexta-feira também, mas quando Patri Guijarro abriu o placar aos 19 minutos, as Lionesses desmoronaram de uma forma atípica. “Houve uma diferença esta noite porque fomos decepcionantes”, acrescentou Wiegman.

Isso não só resultou na derrota mais contundente da gestão da holandesa — e a mais pesada da Inglaterra desde 2009 —, mas também fez com que as campeãs europeias perdessem a liderança na disputa pela única vaga de classificação automática disponível para a Copa do Mundo Feminina de 2027 neste grupo extremamente difícil.

A Espanha agora leva vantagem e poderá garantir sua vaga no torneio no Brasil se vencer a Islândia, como esperado, na terça-feira. As Lionesses, por sua vez, precisam de uma ajuda da nação nórdica para terem alguma chance de evitar a repescagem. É extremamente improvável.

Então, o que isso significa para os preparativos da Inglaterra para esse torneio? E quão grande é o golpe para as Lionesses e suas esperanças de conquistar a Copa do Mundo no próximo verão?

  • Lotte Wubben-Moy England Women 2026Getty Images

    A qualificação ainda é esperada

    Vale a pena ressaltar, antes de mais nada, que, apesar de ser provável que a Inglaterra tenha de disputar a repescagem, seria um verdadeiro choque se a seleção não se classificasse para o torneio no Brasil.

    Há duas rodadas nas repescagens, e ambas serão disputadas em confrontos de ida e volta, reduzindo as chances de um resultado surpreendente em uma única partida que derrube as Lionesses. A equipe de Wiegman também será uma das melhores na disputa, enfrentando uma equipe da Liga C na primeira rodada e, em seguida, uma equipe que ficou em quarto lugar na Liga A ou uma equipe da Liga B na segunda rodada.

    Essencialmente, o resultado desta sexta-feira não prejudica muito suas chances de se classificar para a Copa do Mundo; apenas altera e prolonga o caminho para o Brasil.

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  • Alessia Russo England Women 2026Getty Images

    Oportunidades de aprendizagem reduzidas

    Essas mudanças não são ideais para a Inglaterra, no entanto, já que o melhor cenário seria a classificação automática e a oportunidade de organizar amistosos de sua preferência nas duas últimas janelas internacionais do ano.

    Na preparação para o torneio de 2023, antes de chegarem à sua primeira final, as Lionesses enfrentaram seleções como Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul e Austrália, além de disputarem a Finalissima contra o Brasil, o que lhes permitiu testar suas habilidades contra uma variedade de adversárias de todo o mundo, tirando-as de sua bolha europeia.

    Isso terá que ficar em espera até o Ano Novo. Por enquanto, as Lionesses terão que enfrentar times aos quais estão acostumadas, ou contra os quais são grandes favoritas para vencer, ou ambos. Há pouquíssimas oportunidades de aprendizado daqui até o final do ano.

  • Alex Greenwood England Women 2026Getty Images

    Diferentes desafios nos aguardam

    Isso é um golpe duro, pois Wiegman está claramente ansiosa para descobrir o que realmente aconteceu na partida contra a Espanha na sexta-feira.

    “O que estou tentando fazer agora é pensar: o que causou isso?”, ponderou ela após a derrota. “Temos que ver o que realmente deu errado.”

    É claro que a comissão técnica da Inglaterra pode analisar o jogo e tentar entender os problemas em retrospecto, mas colocar as Lionesses de volta em campo contra adversárias de elite o mais rápido possível seria um bom campo de testes para aprofundar a análise dos problemas, mesmo que não seja em um ambiente competitivo.

    Há questões na defesa, em particular, a serem examinadas, mas a Inglaterra não será testada da mesma forma nas repescagens como foi contra a Espanha. Seja quem for o adversário das Lionesses, espera-se que elas dominem a posse de bola, com as ameaças surgindo principalmente no contra-ataque. Isso não é o mesmo que estar sob pressão e ter que descobrir como resistir a uma enxurrada de ataques de uma das melhores seleções do mundo.

  • Sarina Wiegman 2026Getty Images

    A experimentação está suspensa?

    As eliminatórias também vão trazer jogos competitivos e extremamente importantes, o que significa que haverá pouquíssima margem para experimentações e rodízio, a menos que a Inglaterra consiga construir uma vantagem realmente insuperável na primeira partida de uma dessas disputas.

    É claro que há muita experiência nesta seleção inglesa, com tantas jogadoras que fizeram parte do elenco que venceu o Campeonato Europeu no verão passado. Mas também há muitas jogadoras com pouca experiência no cenário internacional.

    Quando as Lionesses disputaram uma série de amistosos no final de 2025, isso permitiu que alguém como Lucia Kendall, que foi titular na vitória sobre a Espanha em Wembley, se destacasse, ao mesmo tempo em que deu oportunidades a uma jogadora como Taylor Hinds, que atua na posição necessária de lateral-esquerda. Wiegman pode ter dificuldade em conceder esse tipo de chance em situações em que a vitória é imprescindível.

    No ano que vem, a Inglaterra também não terá a oportunidade de organizar esses amistosos até pouco antes da Copa do Mundo, devido à Liga das Nações Feminina de 2027, o que significa que as experiências serão muito, muito limitadas.

  • Chloe Kelly England Women 2026Getty Images

    O lado positivo

    É claro que nem tudo é negativo. A derrota na sexta-feira pode acabar sendo uma importante lição para a Inglaterra, que a ajudará a longo prazo. Como disse Lauren Hemp na segunda-feira: “Acho que é em jogos como esse que provavelmente se aprende mais.” E as Lionesses não têm muitos jogos assim.

    A Espanha ameaçou dominar alguns confrontos anteriores, como fez na sexta-feira, mas acabou encontrando deficiências na finalização em jogos mais disputados, nos quais, nos últimos tempos, a Inglaterra tem vencido com mais frequência. Embora os resultados sejam o mais importante no fim das contas, eles ocasionalmente encobriram algumas das falhas da equipe de Wiegman, aquelas que ficaram totalmente expostas em Maiorca.

    As repescagens também trarão alguns benefícios. As Lionesses não jogam muitos jogos fora de casa, apenas os necessários nas eliminatórias, um ponto que foi levantado após a derrota na sexta-feira. Os amistosos geralmente são organizados em casa; não jogam fora desde o início de 2024, e mesmo naquela ocasião foi em território neutro. O último jogo não competitivo da Inglaterra em que o adversário atuou como anfitrião foi em abril de 2021. Ter mais contato com essas experiências, por meio de dois jogos fora de casa nas repescagens, não é algo ruim.

    E há também a chance de alguns jogos muito competitivos contra boas seleções. Os adversários da Liga C não devem ser um problema na primeira fase, mas há adversários em potencial na segunda fase que poderiam representar uma ameaça, o que, novamente, não seria negativo, desde que as Lionesses saíssem vitoriosas.

  • Lucy Bronze England Women 2026Getty Images

    Em desvantagem

    Enquanto a Inglaterra se prepara para essas partidas das repescagens, a Espanha, atual campeã mundial e uma das maiores rivais das Lionesses na disputa pelo título, enfrentará as melhores seleções internacionais e adversários de renome mundial, a fim de se preparar para algumas das equipes menos conhecidas que provavelmente encontrará na Copa do Mundo.

    O Japão, que garantiu sua vaga no torneio ao vencer a Copa da Ásia em março, fará o mesmo, assim como a Alemanha, depois que a vitória sobre a Noruega a coroou como vencedora do grupo na noite de sexta-feira, e provavelmente a França, que está na pole position para liderar o Grupo A2 antes dos jogos de terça-feira. Enquanto isso, os Estados Unidos já estão nessa fase há vários meses, tendo disputado partidas contra Japão, Colômbia, Brasil, Holanda e muitos outros desde seu triunfo olímpico no verão de 2024.

    A Inglaterra, portanto, está em desvantagem no momento quando comparada a muitas das outras principais candidatas ao troféu da Copa do Mundo. Cabe às Lionesses tirar o melhor proveito de uma situação que não é ideal e garantir que aproveitem ao máximo, primeiro, as repescagens e, depois, a nova campanha da Liga das Nações no início do próximo ano.

    Por enquanto, o foco estará na Ucrânia na terça-feira e em dar uma resposta à derrota de sexta-feira. Ainda há uma chance de classificação automática, mas é muito pequena. Em vez disso, a prioridade deve ser corrigir os erros e chegar às repescagens em boa posição, prontas para trilhar um caminho diferente da melhor maneira possível e provar que, apesar desse revés, a Inglaterra continua sendo uma forte candidata à Copa do Mundo Feminina de 2027.