Defensor da seleção brasileira assinou pré-contrato e reforçará equipe do MorumBIS a partir do meio do ano; Tricolor ainda tenta antecipar chegada

Wendell será jogador do São Paulo

Lateral-esquerdo assinou pré-contrato nesta segunda-feira (06)

Tricolor ainda tenta, porém, liberação para o primeiro semestre