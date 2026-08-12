O Paris Saint-Germain vence o Aston Villa por 2 a 1 na Red Bull Arena, em Salzburgo, e conquista a Supercopa da UEFA, o tradicional confronto entre o vencedor da Champions League e o da Europa League. Os atuais campeões da Europa de Luis Enrique enfrentavam os Villans de Unai Emery. O PSG chegava a este compromisso embalado pelo título da Champions League conquistado na temporada passada, o segundo consecutivo. O Aston Villa queria fechar o ciclo de uma temporada extraordinária levantando mais um troféu. Tanto o PSG quanto o Aston Villa tinham um título nesta competição: os franceses venceram em 2025, batendo o Tottenham por 6 a 5 nos pênaltis, enquanto os ingleses ganharam em 1982, superando o Barcelona na final em dois jogos (0 a 1 e 3 a 0 na prorrogação). O árbitro foi o somali Omar Artan, que havia sido clamorosamente excluído da Copa do Mundo por causa do visto negado pelos Estados Unidos para entrar no país.
O PSG vence por 2 a 1 graças aos gols, um em cada tempo, de Kvaratskhelia, com um chute de direita na meia-altura no primeiro pau, no qual Bizot (substituto nesta noite de Dibu Martínez) não pareceu impecável, e de Doué, que partiu no limite do impedimento. O empate momentâneo dos ingleses saiu no fim do primeiro tempo, graças ao jovem de 17 anos Madjo, revelação da noite(QUEM É MADJO). O PSG conquista, assim, sua segunda Supercopa da Europa.
PSG-ASTON VILLA 2-1
GOLS: 20' Kvaratskhelia (P), 45' Madjo (A), 61' Doué (P)