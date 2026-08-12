95' - Chance para Buendia de cabeça: antecipa no primeiro pau, mas não consegue dar a rotação certa na cabeçada e manda para fora

90' - Um chute fraco de pé esquerdo de Dembélé é defendido no chão por Bizot

74' - João Gomes tenta com uma finalização de força, rebatida pela defesa

70' - Bizot espalma um chute fortíssimo de Nuno Mendes de fora da área

62' - Hemmings tenta com um chute potente, mas Safonov defende

61' - Doué, lançado no limite do impedimento, com um chute colocado de pé esquerdo de curta distância marca o segundo gol do PSG. A checagem do VAR valida o gol

59' - Tentativa de cabeça de Buendia, com a bola terminando por cima

50' - McGinn tenta com um chute de pé esquerdo no segundo pau e encontra a defesa de Safonov como resposta

45' - Depois de tantas chances de cabeça, desta vez Madjo marca, com um toque de primeira de pé esquerdo, caindo e em disputa

41' - Madjo de cabeça de novo: desta vez a chance é fácil, e o erro é grave

35' - Madjo tenta de novo, com um chute colocado de pé direito no segundo pau que sai para fora

28' - De cabeça, o jovem de 17 anosMadjo passa perto do gol

20' - Na sequência da jogada, a bola volta para Kvaratskhelia, que solta um chute de pé direito à meia altura no primeiro pau, batendo Bizot, atrasado na tentativa de defesa

19' - Kvaratskhelia serve Doué, cujo chute desviado por um defensor é defendido por Bizot

13' - Um chute de pé direito de fora da área de Kamara sai por muito pouco

11' - Chute muito alto de Vitinha de longe