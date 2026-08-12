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Paris Saint-Germain v Aston Villa - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

O PSG também vence a Supercopa da UEFA: 2 a 1 sobre o Aston Villa; Doué decide, Madjo é a revelação

PSG x Aston Villa
PSG
Aston Villa
Super Copa da UEFA

O duelo entre os vencedores da Champions e da Europa League é vencido pelos franceses

O Paris Saint-Germain vence o Aston Villa por 2 a 1 na Red Bull Arena, em Salzburgo, e conquista a Supercopa da UEFA, o tradicional confronto entre o vencedor da Champions League e o da Europa League. Os atuais campeões da Europa de Luis Enrique enfrentavam os Villans de Unai Emery. O PSG chegava a este compromisso embalado pelo título da Champions League conquistado na temporada passada, o segundo consecutivo. O Aston Villa queria fechar o ciclo de uma temporada extraordinária levantando mais um troféu. Tanto o PSG quanto o Aston Villa tinham um título nesta competição: os franceses venceram em 2025, batendo o Tottenham por 6 a 5 nos pênaltis, enquanto os ingleses ganharam em 1982, superando o Barcelona na final em dois jogos (0 a 1 e 3 a 0 na prorrogação). O árbitro foi o somali Omar Artan, que havia sido clamorosamente excluído da Copa do Mundo por causa do visto negado pelos Estados Unidos para entrar no país.


O PSG vence por 2 a 1 graças aos gols, um em cada tempo, de Kvaratskhelia, com um chute de direita na meia-altura no primeiro pau, no qual Bizot (substituto nesta noite de Dibu Martínez) não pareceu impecável, e de Doué, que partiu no limite do impedimento. O empate momentâneo dos ingleses saiu no fim do primeiro tempo, graças ao jovem de 17 anos Madjo, revelação da noite(QUEM É MADJO). O PSG conquista, assim, sua segunda Supercopa da Europa.


PSG-ASTON VILLA 2-1

GOLS: 20' Kvaratskhelia (P), 45' Madjo (A), 61' Doué (P)

  • Gols e lances principais

    95' - Chance para Buendia de cabeça: antecipa no primeiro pau, mas não consegue dar a rotação certa na cabeçada e manda para fora

    90' - Um chute fraco de pé esquerdo de Dembélé é defendido no chão por Bizot

    74' - João Gomes tenta com uma finalização de força, rebatida pela defesa

    70' - Bizot espalma um chute fortíssimo de Nuno Mendes de fora da área

    62' - Hemmings tenta com um chute potente, mas Safonov defende

    61' - Doué, lançado no limite do impedimento, com um chute colocado de pé esquerdo de curta distância marca o segundo gol do PSG. A checagem do VAR valida o gol

    59' - Tentativa de cabeça de Buendia, com a bola terminando por cima

    50' - McGinn tenta com um chute de pé esquerdo no segundo pau e encontra a defesa de Safonov como resposta

    45' - Depois de tantas chances de cabeça, desta vez Madjo marca, com um toque de primeira de pé esquerdo, caindo e em disputa

    41' - Madjo de cabeça de novo: desta vez a chance é fácil, e o erro é grave

    35' - Madjo tenta de novo, com um chute colocado de pé direito no segundo pau que sai para fora

    28' - De cabeça, o jovem de 17 anosMadjo passa perto do gol

    20' - Na sequência da jogada, a bola volta para Kvaratskhelia, que solta um chute de pé direito à meia altura no primeiro pau, batendo Bizot, atrasado na tentativa de defesa

    19' - Kvaratskhelia serve Doué, cujo chute desviado por um defensor é defendido por Bizot

    13' - Um chute de pé direito de fora da área de Kamara sai por muito pouco

    11' - Chute muito alto de Vitinha de longe

    • Publicidade

  • A ficha técnica

    PSG-ASTON VILLA 2-1

    GOLS: 20' Kvaratskhelia (P), 45' Madjo (A), 61' Doué (P)


    PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (75' Lucas Hernandez); Joao Neves (75' Fabian Ruiz), Vitina, Zaire-Emery; Akliouche (46' Dembele), Doué (87' Mayulu), Kvaratskhelia (88' Beraldo). Téc.: Luis Enrique


    ASTON VILLA (4-4-2): Bizot; Cash, Lindelof, Pau Torres (79' Mings), Maatsen; McGinn (72' Alysson), Joao Gomes (79' Barkley), Kamara (72' Bogarde), Hemmings; Buendia, Madjo (72' Abraham). Téc.: Emery


    ÁRBITRO: Artan (Somália)

    AMARELOS: Pau Torres (A), Joao Gomes (A), McGinn (A)

    EXPULSOS:

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