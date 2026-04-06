O presidente da Federação Senegalesa provoca o Marrocos com declarações ousadas

O presidente da Federação Senegalesa de Futebol, Abdoulaye Fall, afirmou que não há qualquer ameaça legal de retirada do título da Copa Africana das Nações dos Leões da Teranga.

A seleção senegalesa conquistou o título da CAN 2025 após vencer o Marrocos por 1 a 0, na prorrogação, mas a Comissão de Apelação da CAF decidiu retirar o título do Senegal e concedê-lo ao Marrocos.

“Do ponto de vista jurídico, não há qualquer ameaça ao título”, afirmou Fal em entrevista exclusiva à Agência de Notícias do Senegal.

Ele acrescentou: “Apresentamos nosso recurso ao Tribunal Arbitral do Esporte e me sinto tranquilo do ponto de vista jurídico, pois não é possível retirar esse título da Senegal”.

Ele continuou: “A seleção do Senegal continua sendo a campeã africana, e o resto são apenas detalhes. O mais importante é a vitória em campo, e foi isso que aconteceu”.

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