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O presidente da Federação Senegalesa provoca o Marrocos com declarações ousadas

Senegal x Marrocos
Senegal
Marrocos
Africa Cup of Nations
Senegal
Marrocos

A seleção do Senegal é campeã africana... e o título da CAN não pode ser retirado

O presidente da Federação Senegalesa de Futebol, Abdoulaye Fall, afirmou que não há qualquer ameaça legal de retirada do título da Copa Africana das Nações dos Leões da Teranga.

A seleção senegalesa conquistou o título da CAN 2025 após vencer o Marrocos por 1 a 0, na prorrogação, mas a Comissão de Apelação da CAF decidiu retirar o título do Senegal e concedê-lo ao Marrocos.

“Do ponto de vista jurídico, não há qualquer ameaça ao título”, afirmou Fal em entrevista exclusiva à Agência de Notícias do Senegal.

Ele acrescentou: “Apresentamos nosso recurso ao Tribunal Arbitral do Esporte e me sinto tranquilo do ponto de vista jurídico, pois não é possível retirar esse título da Senegal”.

Ele continuou: “A seleção do Senegal continua sendo a campeã africana, e o resto são apenas detalhes. O mais importante é a vitória em campo, e foi isso que aconteceu”.

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    O presidente da Federação Senegalesa de Futebol enfatizou que a questão do título da CAN não afetará a motivação dos jogadores antes da Copa do Mundo de 2026.

    Ele continuou: “Isso nos dá uma motivação extra. Essa situação fortalece os laços entre todos e nos impulsiona na busca pela conquista da Copa do Mundo”.

    Ele destacou: “Concluímos o plano de preparação para a Copa do Mundo desde o sorteio e enfrentaremos os Estados Unidos e a Arábia Saudita em amistosos nos Estados Unidos”.

    O Senegal está no mesmo grupo da Copa do Mundo, junto com França, Noruega e Iraque.

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