De acordo com o que foi publicado pela Gazzetta dello Sport, a esperança é que a posição do clube alemão se torne mais flexível, talvez mediante o pagamento de uma indenização acordada entre as partes: de Frankfurt, porém, não chegam sinais encorajadores no momento, embora Krosche e Hardung tenham aceitado a proposta do Rossonero há pelo menos uma semana, com a chegada de Ruben Amorim ao comando da equipe diretamente ligada a eles.