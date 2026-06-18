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grafica cm victor munoz osasunaGetty Images
Gianluca Minchiotti

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O Liverpool contrata Victor Muñoz, o ponta que agrada a Ibrahimovic

Liverpool
Mercado da bola
V. Munoz
Milan

Os Reds pagam a cláusula de rescisão de 40 milhões, após os exames médicos nos Estados Unidos

O Liverpool está pronto para contratar o lateral Victor Muñoz, do Osasuna, pagando a cláusula de rescisão de 40 milhões de euros. Antes de finalizar a contratação do jogador de 22 anos, que integra a seleção espanhola e atualmente está na Copa do Mundo, o clube inglês enviou uma equipe médica aos Estados Unidos, conforme informa a Ansa.


Munoz, que estreou na seleção em março, pode atuar nas duas laterais e, segundo a mídia britânica, deve assinar um contrato de seis anos. Será a primeira contratação do Liverpool desde que Andoni Iraola substituiu Arne Slot como técnico no início deste mês.

  • IBRA GOSTAVA

    Muñoz cresceu nas categorias de base da La Masia, do Barcelona, e depois jogou no Real Madrid, onde fez duas breves participações como reserva, antes de se transferir para o Osasuna em julho de 2025. O Osasuna encerrou a temporada 2025-2026 da La Liga logo acima da zona de rebaixamento, com Muñoz somando 34 partidas, das quais 31 como titular, marcando seis gols e dando duas assistências.


    Nos últimos meses, o Milan também estava de olho em Muñoz: em particular, o ponta espanhol agradava muito a Zlatan Ibrahimovic(LEIA AQUI).

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