O Liverpool contrata Victor Muñoz, o ponta que agrada a Ibrahimovic

O Liverpool está pronto para contratar o lateral Victor Muñoz, do Osasuna, pagando a cláusula de rescisão de 40 milhões de euros. Antes de finalizar a contratação do jogador de 22 anos, que integra a seleção espanhola e atualmente está na Copa do Mundo, o clube inglês enviou uma equipe médica aos Estados Unidos, conforme informa a Ansa.
Munoz, que estreou na seleção em março, pode atuar nas duas laterais e, segundo a mídia britânica, deve assinar um contrato de seis anos. Será a primeira contratação do Liverpool desde que Andoni Iraola substituiu Arne Slot como técnico no início deste mês.