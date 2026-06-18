Dias importantes para o mercado de transferências do Inter, que está trabalhando para reforçar o setor defensivo. Após a saída de Sommer, a quem não foi proposta a renovação do contrato que vence no próximo dia 30 de junho, foi tomada a decisão de confiar a posição de goleiro a Martinez, com Provedel como primeira opção. A negociação pelo goleiro nascido em 1994 está prestes a ser concluída; a Lazio receberá 3 milhões, enquanto o jogador assinará um contrato de três anos no valor de cerca de 1,5 milhão de euros. À frente do goleiro, há uma linha defensiva que, até o momento, conta com apenas duas certezas: Akanji, que foi resgatado do Manchester City, e, até o momento, Bisseck, pelo qual uma proposta do Bayern de Munique foi rejeitada. Há dúvidas em relação a Bastoni que, apesar das negativas de momento, pode sair, com destino à Espanha.
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O Inter define o preço de Alessandro Bastoni e pensa em Evan Ndicka, da Roma
AQUI ESTÁ O PREÇO DOS BASTÕES
O zagueiro central de 27 anos, cujo contrato vence em 2028, despertou forte interesse do Barcelona, que não foi além de uma solicitação de informações; agora, é o Real Madrid, comandado pelo ex-jogador da Inter José Mourinho, que demonstra interesse. Para a Inter, Bastoni não é intransferível, apesar do que declarou o vice-presidente Marotta no final de maio: “Acho que os torcedores podem ficar tranquilos quanto ao futuro de Bastoni — disse Marotta à DAZN. A Inter, por princípio, não é um clube que queira vender. Se um jogador sair, é porque ele mesmo manifestou a vontade de partir. Devo dizer que Bastoni absolutamente não manifestou a vontade de sair. Ele está feliz aqui, portanto, não temos necessidade de vendê-lo. Acho que ele vai ficar conosco por mais tempo”. Conforme informa o *La Gazzetta dello Sport*, caso chegue à Via della Liberazione uma proposta de 70 milhões de euros, o zagueiro estará livre para partir.
NDICKA: A PRIMEIRA ESCOLHA
Para preencher a eventual lacuna deixada pela saída de Bastoni, segundo o jornal *La Gazzetta dello Sport*, o Inter está de olho em Ndicka, zagueiro central da Costa do Marfim, nascido em 1999, que atua pela Roma. O ex-jogador do Eintracht de Frankfurt não é uma alternativa a Solet, da Udinese, para quem ainda não há acordo quanto ao preço (a exigência continua sendo de 25 milhões de euros), mas seria um reforço a mais. Para a Roma, ele é um jogador importante, mas que tem um preço: a negociação começa em pelo menos 30 milhões de euros.