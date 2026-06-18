O Inter define o preço de Alessandro Bastoni e pensa em Evan Ndicka, da Roma

Dias importantes para o mercado de transferências do Inter, que está trabalhando para reforçar o setor defensivo. Após a saída de Sommer, a quem não foi proposta a renovação do contrato que vence no próximo dia 30 de junho, foi tomada a decisão de confiar a posição de goleiro a Martinez, com Provedel como primeira opção. A negociação pelo goleiro nascido em 1994 está prestes a ser concluída; a Lazio receberá 3 milhões, enquanto o jogador assinará um contrato de três anos no valor de cerca de 1,5 milhão de euros. À frente do goleiro, há uma linha defensiva que, até o momento, conta com apenas duas certezas: Akanji, que foi resgatado do Manchester City, e, até o momento, Bisseck, pelo qual uma proposta do Bayern de Munique foi rejeitada. Há dúvidas em relação a Bastoni que, apesar das negativas de momento, pode sair, com destino à Espanha.







