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Croatia v Brazil: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

O histórico de Neymar antes de convocações para a Copa do Mundo

Neymar
Brasil
World Cup
C. Ancelotti

Entre atuações decisivas, lesões e dúvidas sobre seu físico, camisa 10 viveu cenários distintos às vésperas dos Mundiais

Neymar está cada vez mais perto de descobrir se disputará ou não a Copa do Mundo de 2026. O atacante do Santos ainda terá mais um compromisso antes da convocação oficial de Carlo Ancelotti, marcada para o próximo dia 18, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

Na última quarta-feira (13), o camisa 10 participou diretamente da classificação santista na Copa do Brasil ao dar uma assistência na vitória por 2 a 0 sobre o Coritiba, no Couto Pereira. A cada jogo que passa, a expectativa aumenta ainda mais em torno do principal nome técnico do futebol brasileiro da última década.

A dúvida, no entanto, permanece: Neymar estará entre os 26 escolhidos para o Mundial? O cenário atual mistura esperança, desempenho recente e preocupação física, algo que acompanhou o craque em diferentes momentos antes das últimas Copas do Mundo.

Ao longo das edições de 2014, 2018 e 2022, Neymar chegou às convocações em contextos completamente distintos. de jovem estrela em ascensão a principal esperança brasileira convivendo com lesões.

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  • FBL-WC-2014-MATCH57-BRA-COLAFP

    2014 - Ascensão meteórica e sonho interrompido

    A relação de Neymar com a Copa do Mundo poderia ter começado ainda em 2010. Na época, o atacante brilhava pelo Santos ao lado de Paulo Henrique Ganso e virou tema de forte campanha popular para integrar a lista de Dunga para o Mundial da África do Sul.

    O então treinador da seleção optou por não convocar o jovem atacante, que estrearia pelo Brasil apenas após a eliminação no torneio, em amistoso contra os Estados Unidos.

    Quatro anos depois, o cenário era completamente diferente. Já no Barcelona e consolidado como uma das maiores promessas do futebol mundial, Neymar chegou à convocação de Luiz Felipe Scolari como o principal nome da seleção brasileira.

    Curiosamente, os últimos jogos antes da convocação não foram brilhantes individualmente. Neymar passou em branco nas derrotas do Barcelona para Real Madrid e Granada, pouco antes da divulgação da lista final, em maio de 2014.

    Mesmo assim, a temporada era sólida. Em seu primeiro ano no clube catalão, somou 15 gols e 12 assistências em 41 partidas.

    Dentro de casa, no Mundial do Brasil, Neymar assumiu o protagonismo da seleção. Marcou dois gols na estreia contra a Croácia e repetiu a dose diante de Camarões, encerrando a fase de grupos como principal destaque brasileiro.

    Nas oitavas, passou em branco contra o Chile, e nas quartas sofreu uma lesão nas costas após a entrada de Zúñiga, da Colômbia. Fora da reta final do torneio, assistiu de longe ao traumático 7 a 1 diante da Alemanha.

    Mesmo sem disputar os dois últimos jogos, terminou a Copa com quatro gols em cinco partidas, empatado com Lionel Messi entre os principais artilheiros do torneio.

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  • FBL-WC-2018-MATCH58-BRA-BELAFP

    2018 - Início do convívio com as lesões

    Na Copa da Rússia, Neymar viveu um contexto totalmente diferente. O atacante chegou ao Mundial cercado por dúvidas físicas após sofrer uma grave lesão no quinto metatarso do pé direito enquanto defendia o Paris Saint-Germain.

    Antes da contusão, porém, o desempenho individual era excelente. Neymar acumulava 28 gols e 17 assistências em 30 jogos na temporada pelo PSG. Nas últimas atuações antes da lesão, participou diretamente de gols contra Strasbourg e Olympique de Marseille.

    A convocação de Tite, anunciada em maio de 2018, aconteceu enquanto o jogador ainda estava em recuperação.

    Na Copa, Neymar demonstrou evolução física ao longo dos jogos. Passou em branco diante da Suíça, marcou contra a Costa Rica e voltou a balançar as redes nas oitavas de final diante do México.

    Apesar da melhora gradual, o Brasil acabou eliminado pela Bélgica nas quartas. Neymar encerrou o torneio com dois gols e uma assistência, além da imagem marcante da defesa de Courtois nos minutos finais da partida decisiva.

  • FBL-WC-2022-MATCH58-CRO-BRAAFP

    2022 - Problemas físicos atrapalhando novamente

    Se em 2018 Neymar chegou cercado por dúvidas físicas, em 2022 o cenário antes da convocação era bem mais positivo.

    Vivendo uma das melhores fases da carreira no PSG, o atacante participou diretamente de quatro gols nas duas partidas anteriores ao anúncio da lista final de Tite. Ao todo, acumulava 15 gols e 11 assistências antes da Copa do Qatar.

    A expectativa era alta para o Mundial, mas novamente os problemas físicos apareceram rapidamente.

    Neymar sofreu uma lesão no tornozelo logo na estreia contra a Sérvia e desfalcou o Brasil durante parte da fase de grupos. O retorno aconteceu nas oitavas de final diante da Coreia do Sul, quando marcou um gol e distribuiu assistência na goleada por 4 a 1.

    Nas quartas de final, o camisa 10 voltou a ser decisivo ao marcar contra a Croácia na prorrogação. Ainda assim, a seleção acabou eliminada nos pênaltis.


  • Santos v Bragantino - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    2026 - Corrida contra o tempo

    Agora, às vésperas da Copa do Mundo de 2026, Neymar encara talvez o momento mais delicado da carreira em termos físicos e de continuidade.

    O atacante conviveu com lesões importantes nos últimos anos e tenta convencer Carlo Ancelotti de que ainda pode ser decisivo em mais um Mundial com a camisa da seleção brasileira.

    Mesmo longe do auge técnico apresentado em outras temporadas, Neymar voltou a assumir protagonismo no Santos. Desde o fim do ano passado, soma 11 gols e cinco assistências nos últimos 18 jogos, além de participações decisivas em momentos importantes da equipe.

    A assistência contra o Coritiba, pela Copa do Brasil, aumentou a pressão positiva em torno de sua convocação. Internamente, o Santos acredita que o camisa 10 ainda pode ser peça importante para o Brasil no Mundial.

    Antes da divulgação oficial da lista, Neymar terá mais uma oportunidade de fortalecer sua candidatura. O Santos enfrenta novamente o Coritiba, no próximo domingo (17), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena.

    A presença do atacante entre os 55 nomes pré-convocados aumentou a expectativa dos torcedores por mais uma participação do craque em Copas do Mundo, algo que pode representar o último grande capítulo de Neymar com a camisa da seleção brasileira.