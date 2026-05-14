O histórico de Neymar antes de convocações para a Copa do Mundo

Neymar está cada vez mais perto de descobrir se disputará ou não a Copa do Mundo de 2026. O atacante do Santos ainda terá mais um compromisso antes da convocação oficial de Carlo Ancelotti, marcada para o próximo dia 18, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.
Na última quarta-feira (13), o camisa 10 participou diretamente da classificação santista na Copa do Brasil ao dar uma assistência na vitória por 2 a 0 sobre o Coritiba, no Couto Pereira. A cada jogo que passa, a expectativa aumenta ainda mais em torno do principal nome técnico do futebol brasileiro da última década.
A dúvida, no entanto, permanece: Neymar estará entre os 26 escolhidos para o Mundial? O cenário atual mistura esperança, desempenho recente e preocupação física, algo que acompanhou o craque em diferentes momentos antes das últimas Copas do Mundo.
Ao longo das edições de 2014, 2018 e 2022, Neymar chegou às convocações em contextos completamente distintos. de jovem estrela em ascensão a principal esperança brasileira convivendo com lesões.