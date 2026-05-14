O histórico de Neymar antes de convocações para a Copa do Mundo

A relação de Neymar com a Copa do Mundo poderia ter começado ainda em 2010. Na época, o atacante brilhava pelo Santos ao lado de Paulo Henrique Ganso e virou tema de forte campanha popular para integrar a lista de Dunga para o Mundial da África do Sul.

O então treinador da seleção optou por não convocar o jovem atacante, que estrearia pelo Brasil apenas após a eliminação no torneio, em amistoso contra os Estados Unidos.

Quatro anos depois, o cenário era completamente diferente. Já no Barcelona e consolidado como uma das maiores promessas do futebol mundial, Neymar chegou à convocação de Luiz Felipe Scolari como o principal nome da seleção brasileira.

Curiosamente, os últimos jogos antes da convocação não foram brilhantes individualmente. Neymar passou em branco nas derrotas do Barcelona para Real Madrid e Granada, pouco antes da divulgação da lista final, em maio de 2014.

Mesmo assim, a temporada era sólida. Em seu primeiro ano no clube catalão, somou 15 gols e 12 assistências em 41 partidas.

Dentro de casa, no Mundial do Brasil, Neymar assumiu o protagonismo da seleção. Marcou dois gols na estreia contra a Croácia e repetiu a dose diante de Camarões, encerrando a fase de grupos como principal destaque brasileiro.

Nas oitavas, passou em branco contra o Chile, e nas quartas sofreu uma lesão nas costas após a entrada de Zúñiga, da Colômbia. Fora da reta final do torneio, assistiu de longe ao traumático 7 a 1 diante da Alemanha.

Mesmo sem disputar os dois últimos jogos, terminou a Copa com quatro gols em cinco partidas, empatado com Lionel Messi entre os principais artilheiros do torneio.