O Como é muito forte e vai brigar pelo Scudetto

Daniele De Rossi, um dos treinadores mais interessantes de ouvir nesta Serie A pela profundidade de pensamento e pela franqueza nada banal, falou claramente na noite de ontem: "O Como é um time realmente muito forte. Talvez seja o time que mais me impressionou desde que estou aqui no Genoa e veio aqui a Gênova para jogar. Aqui em Marassi, eu ainda não tinha visto um time como o deles, tanto no nível individual quanto no coletivo".





Não são palavras de um torcedor entusiasmado nem de um comentarista em busca de manchetes de efeito. São a admissão no calor do momento, quase involuntária, de um treinador que conhece o futebol por dentro e que, evidentemente, percebeu a mesma coisa que os mais sensíveis entre nós, ‘aqui fora’, perceberam por sua vez: o Como é realmente muito forte.





Tão forte, e queremos afirmar isso já na terceira rodada para que não haja dúvidas, que em campo pode brigar pelo Scudetto.



