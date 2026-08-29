Uma tentativa concreta, a poucos dias do fim da janela de transferências. Um telefonema, para sondar, entender, refletir, com o objetivo de reforçar o ataque. Ontem, o Cagliari ligou para o Milan, pedindo Francesco Camarda. Não houve uma verdadeira proposta de transferência, não se falou em empréstimo seco ou com opção de compra porque o Milan agradeceu e disse não. Nos planos, não há nenhuma saída do atacante formado em casa, e Camarda, salvo surpresas, não vai sair.
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O Cagliari bate à porta do Milan: pediu Francesco Camarda
Camarda, substituto de Ramos
Após a saída de Sebastiano Esposito para o Sassuolo, por empréstimo pago com opção de compra fixada em 11 milhões, o Cagliari busca um novo atacante, que possa se somar a Gennaro Borrelli e Kevin Carlos. Camarda agrada a Pisacane, tem características que os dois atacantes do elenco não têm, mas não houve uma abertura por parte do Milan, nem mesmo um “vamos ver no último dia de mercado”. A ideia é utilizar o jogador nascido em 2008 como reserva de Gonçalo Ramos, ao menos até janeiro. Quando será feito um balanço com ele e seu estafe.
A posição de Amorim
Amorim, na véspera do duelo com o Venezia, foi muito claro sobre o ex-Lecce: "Sabemos que Camarda precisa de tempo, mas também de espaço. Como treinador, acredito nele e quero me encontrar na situação em que não tenho outras opções além de Camarda, isso vai ajudar a mim e ao crescimento dele. Quando você se sente importante, fica mais fácil. Ele terá espaço para jogar e eu acredito firmemente nele. Ele estará lá, precisa saber que joga no Milan e que é preciso vencer, apesar da pouca idade. É preciso tempo, também da parte de vocês".
Em busca do primeiro gol com o Milan
Protagonista de uma boa pré-temporada, com um gol contra o Celtic Park, Camarda ainda busca seu primeiro gol oficial pelo time principal do Milan, com o qual disputou 16 partidas. No ano passado, emprestado ao Lecce, somou 23 jogos e um gol, contra o Bologna. Uma lesão no ombro, que o obrigou a passar por cirurgia no fim de janeiro, condicionou os primeiros meses de 2026. Depois de avaliá-lo nas últimas semanas, Amorim o promoveu em definitivo ao time principal. Enquanto isso, Kostic, outro jovem atacante, foi enviado para jogar no Sparta Rotterdam.
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