O Cagliari bate à porta do Milan: pediu Francesco Camarda

Amorim, na véspera do duelo com o Venezia, foi muito claro sobre o ex-Lecce: "Sabemos que Camarda precisa de tempo, mas também de espaço. Como treinador, acredito nele e quero me encontrar na situação em que não tenho outras opções além de Camarda, isso vai ajudar a mim e ao crescimento dele. Quando você se sente importante, fica mais fácil. Ele terá espaço para jogar e eu acredito firmemente nele. Ele estará lá, precisa saber que joga no Milan e que é preciso vencer, apesar da pouca idade. É preciso tempo, também da parte de vocês".