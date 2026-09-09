O Betis provoca Mbappé e seu irmão

A provocação do Betis veio em referência ao seu último confronto com Kylian Mbappé, quando a equipe andaluza superou o Real Madrid por um a zero na quarta rodada do Campeonato Espanhol, com o astro do clube merengue desperdiçando um pênalti nos minutos finais.
O confronto entre Betis e Lille foi um festival de gols, já que Ojeda abriu o placar para a equipe francesa, antes de Marc Bartra empatar e Alex Sandro colocar o Betis em vantagem ainda no primeiro tempo. Após o intervalo, Bartra voltou a marcar o seu segundo gol, antes de Cucho Hernández garantir a vitória da equipe espanhola pelo placar de 3 a 2.
A equipe andaluza se prepara para enfrentar o Porto na segunda rodada da Liga dos Campeões da Europa, no dia 14 de outubro, no estádio Benito Villamarín, na cidade de Sevilha.
Leia também: Vídeo: o contraste entre Mbappé e seu irmão na noite dos campeões, do auge do brilho ao colapso