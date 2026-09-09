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O Betis provoca Mbappé e seu irmão

Real Madrid x Inter de Milão
Real Madrid
Inter de Milão
Liga dos Campeões
Lille x Bétis
Lille
Bétis
E. Mbappe
K. Mbappe
Espanha
Itália
França

Terror familiar

O Real Betis venceu o Lille, da França, mas aproveitou também os acontecimentos da partida para mandar um recado irônico a Kylian Mbappé, após a expulsão de seu irmão mais novo, Ethan, no duelo pela Liga dos Campeões da Europa.

O Betis superou o Lille pelo placar de 3 a 2, na terça-feira, na primeira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, em uma partida que teve a expulsão de Ethan Mbappé, de 19 anos, durante o segundo tempo.

  • A conta oficial do clube espanhol publicou na plataforma X uma postagem irônica que dizia: "Toda vez que algum membro da família Mbappé ouve a palavra Real Betis", acompanhada de uma imagem irônica e famosa do ator Willem Dafoe, do filme "At Eternity's Gate".

    Ethan Mbappé recebeu um cartão vermelho aos 56 minutos, encerrando sua primeira aparição europeia de forma dura, depois de passar, em apenas 44 minutos, de autor da assistência para o primeiro gol do Lille a deixar sua equipe com um jogador a menos, num momento em que o time buscava voltar à partida.



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  • Pênalti perdido e expulsão

    A provocação do Betis veio em referência ao seu último confronto com Kylian Mbappé, quando a equipe andaluza superou o Real Madrid por um a zero na quarta rodada do Campeonato Espanhol, com o astro do clube merengue desperdiçando um pênalti nos minutos finais.

    O confronto entre Betis e Lille foi um festival de gols, já que Ojeda abriu o placar para a equipe francesa, antes de Marc Bartra empatar e Alex Sandro colocar o Betis em vantagem ainda no primeiro tempo. Após o intervalo, Bartra voltou a marcar o seu segundo gol, antes de Cucho Hernández garantir a vitória da equipe espanhola pelo placar de 3 a 2.

    A equipe andaluza se prepara para enfrentar o Porto na segunda rodada da Liga dos Campeões da Europa, no dia 14 de outubro, no estádio Benito Villamarín, na cidade de Sevilha.

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