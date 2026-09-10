E não há dúvidas de que o jogador para o qual todos os olhares se voltarão será o homem da final da edição passada do Joy League da elite, quando esse confronto se repetir na quarta rodada, entre Al-Hazem e Al-Fateh.

Quando as duas equipes se enfrentaram, há cerca de 4 meses, na final do Campeonato Saudita Sub-21, Hassan Idris não era o jogador de quem muitos esperavam brilho, mas ele conseguiu ser o grande destaque da primeira final.

Hassan Idris marcou dois gols em aproximadamente 5 minutos, levando o Al-Hazem a vencer o Al-Fateh por 3 a 1 e, assim, conquistar o título da primeira edição do Joy League da elite.

E quando o confronto se repetir, na quarta rodada, na segunda-feira, Hassan Idris será o jogador que a torcida do Al-Hazem espera ver aparecer novamente, a fim de liderar a equipe rumo à segunda vitória consecutiva.

Hassan Idris apareceu recentemente na temporada atual, durante a última rodada, quando marcou o terceiro gol na vitória do Al-Hazem sobre o Al-Fayha por 3 a 1, o que significa que está pronto para brilhar novamente diante do Al-Fateh.