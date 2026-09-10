Do outro lado, Jefferson Ramos, atacante do Al-Fateh vindo de Cabo Verde, entra na mesma partida com uma ambição diferente, depois de o Al-Hazm ter sido o único time a escapar de suas investidas nas fases eliminatórias.
Na temporada passada, Ramos marcou 6 gols nas fases eliminatórias, sendo 3 deles contra o Al-Wehda no playoff das quartas de final, 2 diante do Al-Nassr nas quartas de final e um único gol nas redes do Al-Qadsiah na semifinal.
Em contrapartida, o atacante africano falhou em balançar as redes do Al-Hazm, o que fez sua equipe perder a final pelo placar de 3 a 1 e perder a chance de conquistar o primeiro título da Liga Joy de Elite.
Ramos busca uma reação, não apenas diante do Al-Hazm, mas também de sua interrupção na sequência de gols na rodada passada.
Apesar de o Al-Fateh ter vencido o Al-Nassr pelo placar de 2 a 1, Ramos não marcou e se limitou a assistir seu companheiro Abdulaziz Al-Fawaz assinar os dois gols de sua equipe, sem ter qualquer participação na partida a não ser um cartão amarelo.
Vale lembrar que Jefferson Ramos marcou 4 gols na Liga Joy de Elite após 3 rodadas disputadas, ocupando a segunda colocação na artilharia, empatado com Ziyad Aba, ponta do Al-Ahli, e a dois gols de distância de Mohammed Al-Aisa, atacante do Al-Ettifaq.