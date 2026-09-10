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حسان إدريس لاعب فريق الحزم تحت 21 عامًاAl Hazem's X Official Account
Ahmed Mansy

Traduzido por

O artilheiro e o homem da final: 5 talentos que merecem ser vistos na quarta rodada da Joy Elite League

Especiais e Opinião
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Al Ittihad U21 x Al Qadisiyah U21
Al Ittihad U21
Al Qadisiyah U21
Arábia Saudita

Jovens estrelas brilham no Campeonato Saudita Sub-21

A torcida do futebol saudita terá um novo encontro para se divertir com alguns talentos, com a retomada das partidas da Liga Joy de Elite (Campeonato Saudita Sub-21).

As partidas da quarta rodada da Liga Joy de Elite começam no domingo, 13 de setembro, com sete confrontos, antes de serem encerradas com outras cinco partidas no dia seguinte.

  • Hassan Idris: o homem da final

    E não há dúvidas de que o jogador para o qual todos os olhares se voltarão será o homem da final da edição passada do Joy League da elite, quando esse confronto se repetir na quarta rodada, entre Al-Hazem e Al-Fateh.

    Quando as duas equipes se enfrentaram, há cerca de 4 meses, na final do Campeonato Saudita Sub-21, Hassan Idris não era o jogador de quem muitos esperavam brilho, mas ele conseguiu ser o grande destaque da primeira final.

    Hassan Idris marcou dois gols em aproximadamente 5 minutos, levando o Al-Hazem a vencer o Al-Fateh por 3 a 1 e, assim, conquistar o título da primeira edição do Joy League da elite.

    E quando o confronto se repetir, na quarta rodada, na segunda-feira, Hassan Idris será o jogador que a torcida do Al-Hazem espera ver aparecer novamente, a fim de liderar a equipe rumo à segunda vitória consecutiva.

    Hassan Idris apareceu recentemente na temporada atual, durante a última rodada, quando marcou o terceiro gol na vitória do Al-Hazem sobre o Al-Fayha por 3 a 1, o que significa que está pronto para brilhar novamente diante do Al-Fateh.

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  • Jefferson Ramos: o carrasco do Al-Hazm

    Do outro lado, Jefferson Ramos, atacante do Al-Fateh vindo de Cabo Verde, entra na mesma partida com uma ambição diferente, depois de o Al-Hazm ter sido o único time a escapar de suas investidas nas fases eliminatórias.

    Na temporada passada, Ramos marcou 6 gols nas fases eliminatórias, sendo 3 deles contra o Al-Wehda no playoff das quartas de final, 2 diante do Al-Nassr nas quartas de final e um único gol nas redes do Al-Qadsiah na semifinal.

    Em contrapartida, o atacante africano falhou em balançar as redes do Al-Hazm, o que fez sua equipe perder a final pelo placar de 3 a 1 e perder a chance de conquistar o primeiro título da Liga Joy de Elite.

    Ramos busca uma reação, não apenas diante do Al-Hazm, mas também de sua interrupção na sequência de gols na rodada passada.

    Apesar de o Al-Fateh ter vencido o Al-Nassr pelo placar de 2 a 1, Ramos não marcou e se limitou a assistir seu companheiro Abdulaziz Al-Fawaz assinar os dois gols de sua equipe, sem ter qualquer participação na partida a não ser um cartão amarelo.

    Vale lembrar que Jefferson Ramos marcou 4 gols na Liga Joy de Elite após 3 rodadas disputadas, ocupando a segunda colocação na artilharia, empatado com Ziyad Aba, ponta do Al-Ahli, e a dois gols de distância de Mohammed Al-Aisa, atacante do Al-Ettifaq.

  • Mohammed Al-Issa: o artilheiro

    Falando em Al-Essa, o atacante do Al-Ettifaq tem uma oportunidade de ouro para marcar pela quarta partida consecutiva e ampliar sua liderança na artilharia, quando enfrentar o Al-Wehda na quarta rodada.

    Al-Essa marcou 6 gols em 3 rodadas, com média de dois gols por partida, e nunca parou de balançar as redes, algo que parece perto de continuar diante do Al-Wehda.

    O Al-Wehda sofreu defensivamente de forma clara na rodada passada, quando perdeu para o Al-Ittihad pelo placar de 4 a 1, o que significa que sofreu 5 gols apenas nas últimas duas partidas.

    Isso parece uma oportunidade ideal para Mohammed Al-Essa marcar novamente, especialmente porque seus concorrentes pela liderança da artilharia, Ziyad Aba e Jefferson Ramos, deixaram de marcar na rodada passada.

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  • Adnan Al-Bishri

    E por falar na partida entre Al-Ittihad e Al-Wahda, nela se destacou um talento promissor, representado por Adnan Al-Bishri, que marcou o terceiro gol dos "Tigres" na partida.

    O gol marcado por Al-Bishri demonstrou uma capacidade extraordinária de controle de bola, drible, além de finalização com força e precisão, o que aponta para um novo atacante capaz de liderar o futebol saudita nos próximos anos.

    Al-Bishri pode se beneficiar da intensificação da marcação dos defensores do Al-Qadisiyah sobre seu companheiro Ammar Al-Ghamdi, por ser o principal artilheiro do Al-Ittihad desde a temporada passada, o que lhe dará a oportunidade de escapar da marcação mais branda e voltar a marcar.

    Vale lembrar que Adnan Al-Bishri era um dos talentos em forte ascensão no Al-Ahli, vizinho e rival tradicional do Al-Ittihad, antes de o "Decano" conseguir contratá-lo de forma gratuita no verão de 2025.

  • Salman Sagheer

    Já a última promessa que todos aguardam para ver é Salman Saghir, jogador do Al Nassr, quando sua equipe enfrentar o Al Feiha, no domingo.

    Apesar de o Al Nassr ter perdido a última partida para o Al Fateh pelo placar de 2 a 1, saiu com um único ganho, representado por sua promessa Salman Saghir, que marcou o único gol da equipe da capital nos acréscimos.

    O gol refletiu um belo talento individual do jovem jogador, que driblou mais de um adversário antes de colocar a bola nas redes, e também demonstrou uma confiança infinita em si mesmo, já que não se abalou apesar do nível da equipe e da desvantagem no placar.

    Salman Saghir pode ser uma extensão das muitas promessas que surgiram no Al Nassr no Campeonato Saudita de Elite desde a temporada passada, a exemplo de Abdulmalik Al Jaber, Abdulrahman Sufyani, Saad Haqawi, Haidar Abdulkarim e Assem Mohammed.

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