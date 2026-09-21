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O Arábia Saudita já garantiu sua eliminação da Copa do Golfo 27?

Especiais e Opinião
Arábia Saudita x Kuwait
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M. Al-Juwayr
Arábia Saudita
Kuwait
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A Arábia Saudita pode enfrentar um cenário doloroso!

A seleção da Arábia Saudita não precisava de uma nova crise antes de iniciar a jornada em busca de um título do Golfo que lhe escapa há anos, mas o que aconteceu nos últimos dias fez com que a Arábia Saudita entrasse no torneio cercada por perguntas que não têm nada a ver com o que acontece dentro de campo.

E, em vez de o foco estar totalmente voltado para a preparação dos jogadores e a correção dos erros, a crise de Musab Al-Juwair e as declarações e críticas que se seguiram tornaram-se o assunto do meio esportivo horas antes do início das competições.

O problema aqui não está na decisão de cortar Al-Juwair em si, pois a Federação Saudita anunciou que o jogador foi cortado por motivos disciplinares, enquanto Fahd Al-Mufarrij esclareceu que a infração se repetiu apesar de o jogador ter sido advertido na primeira vez, e que a decisão veio para preservar a disciplina dentro do camp de treinamento.

Mas a verdadeira crise começou quando detalhes contraditórios vieram à tona, e então Naif Hazazi, ex-jogador da seleção da Arábia Saudita, entrou na discussão criticando a forma como o caso foi conduzido, transformando a questão de um único jogador em um assunto que domina toda a seleção.

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  • FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP

    A crise é maior do que a ausência de um jogador

    Tecnicamente, a ausência de Al-Juwair não é um detalhe simples para Georgios Donis, especialmente porque o jogador era um dos elementos capazes de dar ao meio-campo maior capacidade de controlar o ritmo, ligar os setores e avançar para participar da criação de jogadas.

    A convocação de Mukhtar Ali resolve a carência numérica, mas não significa necessariamente que a seleção terá as mesmas funções, pois as características dos jogadores são diferentes, o que obriga Donis a redistribuir algumas tarefas dentro do sistema.

    Leia também: A Arábia Saudita antes da Copa do Golfo 27: o Iraque é um trauma histórico e Kuwait e Omã estão ao alcance

    Mas o maior perigo não está relacionado com o que o substituto oferecerá dentro de campo, e sim com o que a crise pode deixar nos bastidores. Os jogadores acompanham o que acontece ao seu redor, e a conversa contínua sobre o colega afastado, além das declarações da diretoria e das reações a elas, pode desviar parte do foco do grupo para longe das partidas, especialmente quando esse ruído surge antes de um torneio curto que não dá às equipes muito tempo para corrigir o rumo.

    E é aqui que lidar com a crise se torna parte da missão de Donis e da comissão administrativa, pois um período de treinamento bem-sucedido não depende apenas do preparo físico e dos planos táticos, mas também precisa de um ambiente estável no qual cada jogador saiba que sua tarefa principal é treinar e jogar, e não acompanhar o que se diz na mídia e nas redes sociais.

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  • imago-sport-1079086833.jpgGribaudi/ImagePhoto

    A Arábia Saudita precisa de foco, não de uma batalha paralela

    A Arábia Saudita entra na Copa do Golfo 27 pressionada a mudar a imagem que apresentou no período recente, e por isso o torneio representa uma oportunidade para reconstruir a confiança e corrigir o rumo, e não apenas uma disputa curta por um título. Essa missão se torna ainda mais difícil quando o debate antes do torneio passa de como desenvolver a seleção para quem errou na crise de Al-Juwair e quem tem a responsabilidade de revelar seus detalhes.

    O mais grave é que a polêmica pode se ampliar a cada nova declaração. Hazazi, por exemplo, criticou a forma como o caso foi conduzido e disse que o que está acontecendo representa uma "distração" para a seleção, enquanto Al-Mufarrej afirmou que o regulamento deve ser aplicado a todos e que abrir mão dele pode levar ao caos dentro da concentração. Entre as duas posições, a seleção se vê diante de uma questão que ocupa um espaço maior do que sua real dimensão esportiva antes mesmo de a competição começar.

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    Por isso, é a continuidade da polêmica que pode transformar uma crise disciplinar limitada em um problema real. Já se o caso for encerrado internamente, se todos respeitarem a decisão e o foco voltar ao campo, é possível que a história termine rapidamente e se torne apenas um episódio que antecedeu o torneio. A diferença aqui não será feita apenas pelo tamanho da crise, mas pela forma como ela será tratada nas próximas horas.

  • Três testes: não há margem para perda de concentração

    A própria tabela obriga a Arábia Saudita a entrar no torneio com o máximo de concentração, já que a seleção inicia sua caminhada diante do Kuwait no dia 23 de setembro, depois enfrenta Omã em 26 de setembro, antes de encerrar a fase de grupos contra o Iraque em 29 de setembro.

    Com a proximidade das partidas, Donis e seus jogadores não terão muito tempo para digerir qualquer crise ou entrar em cálculos paralelos.

    Estes três jogos vão testar a capacidade da seleção de lidar com a pressão mais do que qualquer outra coisa. Um início forte pode encerrar boa parte do burburinho, enquanto qualquer tropeço reabrirá todos os assuntos novamente, e poderá tornar a crise de Al Juwair parte de um debate maior sobre a personalidade da seleção e sua capacidade de lidar com as pressões. Por isso, a melhor resposta a tudo o que aconteceu não virá por meio de declarações, mas sim dentro de campo.

    A partir daí, é difícil afirmar que a seleção saudita "carimbou seu passaporte de eliminação" da Copa do Golfo 27 por causa da crise de Al Juwair, pois o torneio ainda não começou, e a seleção tem plenas chances de superá-la.

    Mas o certo é que a Arábia Saudita não tem o luxo de permitir que essa questão se transforme em uma bola de neve que cresce a cada dia, especialmente porque o objetivo declarado é disputar o título.

    Se os jogadores conseguirem separar o que aconteceu de sua missão, a crise poderá terminar em seus limites; mas, se a polêmica continuar dentro e fora da concentração, a seleção poderá se ver travando uma batalha mental antes mesmo de travar sua primeira batalha em campo.

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