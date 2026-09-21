A seleção da Arábia Saudita não precisava de uma nova crise antes de iniciar a jornada em busca de um título do Golfo que lhe escapa há anos, mas o que aconteceu nos últimos dias fez com que a Arábia Saudita entrasse no torneio cercada por perguntas que não têm nada a ver com o que acontece dentro de campo.

E, em vez de o foco estar totalmente voltado para a preparação dos jogadores e a correção dos erros, a crise de Musab Al-Juwair e as declarações e críticas que se seguiram tornaram-se o assunto do meio esportivo horas antes do início das competições.

O problema aqui não está na decisão de cortar Al-Juwair em si, pois a Federação Saudita anunciou que o jogador foi cortado por motivos disciplinares, enquanto Fahd Al-Mufarrij esclareceu que a infração se repetiu apesar de o jogador ter sido advertido na primeira vez, e que a decisão veio para preservar a disciplina dentro do camp de treinamento.

Mas a verdadeira crise começou quando detalhes contraditórios vieram à tona, e então Naif Hazazi, ex-jogador da seleção da Arábia Saudita, entrou na discussão criticando a forma como o caso foi conduzido, transformando a questão de um único jogador em um assunto que domina toda a seleção.

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