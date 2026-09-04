A quinta rodada da Roshn Saudi League chega com um caráter excepcional, depois que o sorteio decidiu reunir dois confrontos de peso praticamente no mesmo horário: o Al-Hilal enfrenta o Al-Shabab no dérbi de Riade, enquanto o Al-Ittihad mede forças com o Al-Nassr em um clássico que promete ser um dos duelos mais fortes da rodada.

E entre as duas partidas pode se definir o contorno da disputa pela liderança, sobretudo porque o Al-Hilal e o Al-Nassr têm 12 pontos cada um após o início perfeito.

A disputa entre os dois pólos do topo não é novidade, pois a rivalidade entre o Al-Hilal e o Al-Nassr se estendeu com força desde a temporada passada, e cada partida de ambos passou a ser capaz de mudar o contorno da corrida precocemente.

Mas nesta rodada especificamente, o Al-Hilal pode se ver o maior beneficiado do confronto de seu rival direto, porque qualquer tropeço do Al-Nassr, aliado a uma vitória do "Líder", pode dar a este último a chance de ficar isolado na liderança>