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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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O Al-Hilal como maior beneficiado: como o clássico e o dérbi se unem para derrubar o Al-Nassr?

Especiais e Opinião
Al-Ittihad x Al-Nassr
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Al-Shabab x Al Hilal
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Al Hilal
Arábia Saudita

Confronto esperado na quinta rodada da Roshan

A quinta rodada da Roshn Saudi League chega com um caráter excepcional, depois que o sorteio decidiu reunir dois confrontos de peso praticamente no mesmo horário: o Al-Hilal enfrenta o Al-Shabab no dérbi de Riade, enquanto o Al-Ittihad mede forças com o Al-Nassr em um clássico que promete ser um dos duelos mais fortes da rodada. 

E entre as duas partidas pode se definir o contorno da disputa pela liderança, sobretudo porque o Al-Hilal e o Al-Nassr têm 12 pontos cada um após o início perfeito.

A disputa entre os dois pólos do topo não é novidade, pois a rivalidade entre o Al-Hilal e o Al-Nassr se estendeu com força desde a temporada passada, e cada partida de ambos passou a ser capaz de mudar o contorno da corrida precocemente. 

Mas nesta rodada especificamente, o Al-Hilal pode se ver o maior beneficiado do confronto de seu rival direto, porque qualquer tropeço do Al-Nassr, aliado a uma vitória do "Líder", pode dar a este último a chance de ficar isolado na liderança>

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  • FBL-KSA-NASSR-ITTIHADAFP

    O Al-Ittihad é capaz de derrubar o Al-Nassr, e o Al-Hilal observa

    O Al-Ittihad entra no clássico diante do Al-Nassr com um novo projeto e ambições diferentes e, por contar com elementos capazes de fazer a diferença, o "Decano" pode de fato complicar a vida do líder se administrar a partida com inteligência e cautela, sobretudo porque os confrontos de topo nem sempre são decididos pela qualidade dos nomes, mas pela capacidade de explorar os detalhes.

    O Al-Nassr possui grande força ofensiva, mas o Al-Ittihad tem ferramentas suficientes para impedi-lo de impor seu ritmo, e a capacidade do "Decano" de aproveitar os espaços e realizar a transição rápida pode ser um fator decisivo na partida. 

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    E se o Al-Ittihad conseguir derrubar o Al-Nassr, o maior prejudicado direto será o líder da competição, enquanto o Al-Hilal será o primeiro a se beneficiar do resultado.

    Mas o quadro não se completa por aí, pois o próprio Al-Hilal tem seu próprio teste no dérbi de Riade, e não pode pensar no resultado do clássico antes de resolver sua missão diante do Al-Shabab.

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  • Al Shabab v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Derby de Riade: uma missão que parece mais fácil para o Al-Hilal

    No papel, a missão do Al-Hilal parece menos complicada do que o confronto do Al-Nassr, especialmente porque "O Líder" possui uma clara vantagem histórica diante do Al-Shabab no período recente. Nos últimos 6 confrontos entre as duas equipes, o Al-Hilal não sofreu qualquer derrota, conquistando 5 vitórias contra um empate.

    Esses números conferem ao Al-Hilal uma clara vantagem moral antes do dérbi, sobretudo diante do início difícil que o Al-Shabab vive nesta temporada, já que a equipe não conseguiu obter qualquer vitória nas 4 primeiras rodadas, o que faz o time entrar na partida sob a pressão de buscar seu primeiro triunfo.

    Mas o dérbi continua sendo um dérbi, e as circunstâncias anteriores não garantem nada. O Al-Shabab sabe que derrubar o Al-Hilal pode ser a melhor maneira de salvar seu início, enquanto "O Líder" sabe que qualquer tropeço pode dissipar uma oportunidade de ouro de assumir a liderança isolada.

    Leia também: Crise ou solução? Martinelli, a "contratação" que gerou polêmica após sua chegada ao Al-Hilal

  • Uma batalha de dois jogos: e o grande vencedor pode ser o Al-Hilal

    A conta parece clara: o Al-Nassr precisa vencer para manter a liderança, e o Al-Ittihad quer uma vitória de peso que comprove que seu novo projeto é capaz de rivalizar com os grandes, enquanto o Al-Hilal tem a oportunidade de se beneficiar de qualquer resultado negativo de seu concorrente direto.

    Se o Al-Hilal conseguir vencer o Al-Shabab e, ao mesmo tempo, o Al-Ittihad conseguir derrubar o Al-Nassr, a disputa da quinta rodada se transformará em um ponto decisivo: o "Líder" elevará sua pontuação para 15 pontos e assumirá a liderança isolada da Roshn Saudi League, enquanto o Al-Nassr ficará parado nos 12 pontos.

    Daí surge a ideia de que "o dérbi pode se unir ao clássico" em favor do Al-Hilal, já que o resultado de cada partida está ligado ao outro de forma indireta. 

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    A vitória do Al-Hilal sozinha não basta para dar o salto, e a vitória do Al-Ittihad sozinha não concede a liderança ao "Decano", mas a combinação das duas pode provocar a maior mudança na configuração da tabela de classificação.

    Por isso, as atenções do Al-Hilal estarão divididas entre o palco do dérbi e o palco do clássico e, enquanto o "Líder" busca dar continuidade à sua superioridade sobre o Al-Shabab, ficará de olho no resultado do Al-Ittihad e do Al-Nassr, porque uma partida em Riad pode lhe dar a liderança isolada do topo, e outra partida em Jidá pode derrubar seu concorrente direto.

    A quinta rodada, portanto, não é apenas um conjunto de partidas fortes, mas um teste real para o projeto de disputa do título: o Al-Hilal quer vencer sua partida, e o Al-Ittihad quer derrubar o Al-Nassr, e se os dois resultados coincidirem, o confronto do dérbi pode se unir ao clássico para criar uma noite plenamente favorável ao Al-Hilal.

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