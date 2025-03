NXGN 2025: Os melhores prodígios jovens do futebol inglês

C. Rigg

Os Three Lions continuam a revelar grandes talentos, e a nova geração está pronta para se destacar

Ser torcedor da seleção inglesa talvez nunca tenha sido tão animador. Apesar de ainda não ter levantado um troféu desde 1966, Gareth Southgate levou um time jovem a duas finais de Eurocopa e a uma semifinal de Copa do Mundo, mostrando a qualidade de uma geração talentosa que muitos ainda subestimam.

Com nomes como Jude Bellingham, Phil Foden, Cole Palmer e Bukayo Saka, a Inglaterra tem uma base forte e promissora. E agora, com Thomas Tuchel estreando como técnico, há grande expectativa de que o jejum acabe na Copa do Mundo de 2026, nos EUA, Canadá e México.

O futuro também parece garantido. A lista NXGN 2025 da GOAL, que reúne os melhores jovens do futebol mundial, teve nove ingleses entre os escolhidos — mais do que qualquer outro país.

Confira os 20 principais talentos da Inglaterra nascidos a partir de 1º de janeiro de 2006 que podem brilhar nas próximas gerações dos Three Lions.