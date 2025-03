As listas NXGN voltam este ano, destacando jovens talentos nascidos a partir de 1º de janeiro de 2006

O futebol feminino teve um crescimento impressionante nos últimos anos, e na América Latina não foi exceção. Embora seja verdade que o Brasil é o país que historicamente dominou no futebol feminino, outros países como México ou Colômbia têm avançado a passos largos recentemente.

As listas anuais do NXGN retornaram em 2025, com a GOAL destacando as maiores promessas do futebol mundial em ambas as categorias. No passado, este reconhecimento prestigioso foi concedido a jogadores como Jude Bellingham, Rodrygo, Jadon Sancho e Lena Oberdorf, que foram nomeados os melhores jovens futebolistas do planeta em seu tempo.

Desta vez, a GOAL destaca as melhores jovens futebolistas latino-americanas nascidas a partir de 1º de janeiro de 2006.