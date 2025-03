NXGN 2025: Dupla do Barcelona Lamine Yamal e Vicky López é coroada como os melhores prodígios adolescentes do futebol

Barça anota dobradinha ao emplacar dupla no topo das listas masculina e feminina do NXGN 2025, que elenca os melhores jovens do futebol mundial

Article continues below Article continues abaixo Article continues abaixo Mais artigos abaixo Lamine Yamal é o primeiro jogador a vencer duas vezes

Vicky López recompensada pela excelente forma na Espanha

Confira as listas completas do NXGN masculino e feminino Leia as últimas do mercado no WhatsApp! 🟢📱