NXGN 2025: As 25 melhores jovens prodígios do futebol feminino

Coréia do Norte

C. Hutton

Como de costume, lista destaca 25 das jogadoras jovens mais talentosas do futebol mundial na atualidade

As listas anuais NXGN estão de volta para 2025, enquanto a GOAL classifica os melhores jovens talentos do mundo no futebol masculino e feminino, coroando vencedores que seguirão os passos de nomes como Jude Bellingham, Rodrygo, Jadon Sancho e Lena Oberdorf.

Abrangendo todos os cinco principais continentes do futebol e representando 20 países diferentes, a lista feminina do NXGN 2025 é verdadeiramente global, mostrando jogadoras já estabelecidas em suas seleções, campeãs e nomes que estão prontos para brilhar nas maiores competições pelas próximas décadas.

Então, sem mais delongas, aqui está a lista NXGN 2025 dos 25 melhores jovens talentos femininos nascidos a partir de janeiro de 2006...

Mais artigos abaixo

CONFIRA A LISTA MASCULINA DO NXGN