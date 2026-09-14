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"Nunca deixamos de acreditar" - Raul Jimenez é o herói em vitória dramática do Wolverhampton no fim sobre o Sheffield United
Reservas se unem para garantir a vitória
Três reservas que entraram no segundo tempo combinaram brilhantemente aos 90 minutos para selar a vitória, quando o cruzamento de Kieran Trippier foi desviado por Tommy Doyle para Jimenez finalizar de muito perto. O gol dramático foi o primeiro do veterano atacante com bola rolando desde retornar ao clube em transferência sem custos neste verão. Mais importante, o gol tardio pôs fim a uma frustrante sequência de dois jogos sem vencer, após a derrota por 4 a 2 para o West Ham e o empate em 2 a 2 com o Birmingham City.
- Getty Images Sport
Jimenez exalta o espírito de equipe
Em entrevista à Sky Sports após o apito final em Bramall Lane, o autor do gol da vitória elogiou a resiliência de sua equipe ao longo de um confronto muito disputado.
Ao refletir sobre a importância dos três pontos, o atacante disse: "É incrível, vencer é uma sensação excelente e fazer isso dessa forma é sempre diferente. Nunca deixamos de acreditar, e esse é o nosso prêmio."
Ele acrescentou: "Viemos aqui depois de dois maus resultados, uma derrota e um empate. Sempre queremos vencer; era importante ganhar e seguir lutando pela liderança da liga."
A profundidade do elenco impulsiona o acesso
A vitória apertada também rendeu ao Wolves o primeiro jogo sem sofrer gols nesta campanha da Championship, levando a equipe ao sétimo lugar com 11 pontos em seis partidas.
O meio-campista Doyle repetiu esse sentimento, destacando o impacto do banco de reservas: "Quando Kieran cruzou a bola, ela desviou, e eu achei que fosse passar em vez de chutar. Ele está sempre no lugar certo."
Ele continuou: "Temos um elenco incrível; dá para ver pelo nosso banco, todos nós queremos vencer. Quando você está brigando pelo acesso, seja como titular ou entrando no decorrer do jogo, você tem que estar pronto."
- Action Plus
Jogo da copa antecede dérbi
O time de Peixoto agora volta seu foco para a terceira rodada da Copa da Liga, com uma visita ao Everton na quarta-feira, 16 de setembro. O Wolves então retorna ao Molineux quatro dias depois para receber o arquirrival West Bromwich Albion em um acirrado clássico de Black Country antes da pausa internacional. Essa sequência apertada de jogos representará um duro teste para suas credenciais, enquanto a equipe busca entrar na parte de cima da tabela da divisão.
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