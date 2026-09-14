Em entrevista à Sky Sports após o apito final em Bramall Lane, o autor do gol da vitória elogiou a resiliência de sua equipe ao longo de um confronto muito disputado.

Ao refletir sobre a importância dos três pontos, o atacante disse: "É incrível, vencer é uma sensação excelente e fazer isso dessa forma é sempre diferente. Nunca deixamos de acreditar, e esse é o nosso prêmio."

Ele acrescentou: "Viemos aqui depois de dois maus resultados, uma derrota e um empate. Sempre queremos vencer; era importante ganhar e seguir lutando pela liderança da liga."