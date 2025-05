Novorizontino x Santos: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paulista sub-20 2025

Times se enfrentam neste sábado pela quinta rodada do grupo A da competição

Novorizontino e Santos jogam neste sábado (24), às 15h (horário de Brasília), em jogo válido pela quinta rodada do grupo A do Campeonato Paulista sub-20. A partida acontece no Estádio Municipal Silvio Salles, em Catanduva, e possui transmissão ao vivo do canal Paulistão, no YouTube (confira a programação completa de futebol aqui).

Quinto colocado do grupo com sete pontos, o Novorizontino tenta dar sequência ao bom momento. Na última rodada, o time venceu o Aguaí fora de casa por 3 a 0.

O Santos, por sua vez, ocupa a oitava posição da chave, com seis pontos somados, e vem de vitória em casa sobre o EC São Bernardo por 2 a 1.