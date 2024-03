Quem será o novo técnico do Atlético-MG após a saída de Felipão?

Juan Pablo Vojvoda era o predileto, mas vai seguir no Fortaleza; diretoria avança em conversas com Gabriel Milito

O Atlético-MG optou pela demissão de Luiz Felipe Scolari antes das finais do Campeonato Mineiro. Agora, a diretoria corre contra o tempo para anunciar um novo comandante. O predileto era Juan Pablo Vojvoda, mas o técnico não pretende deixar o Fortaleza antes do fim do contrato, em dezembro de 2025, como soube a GOAL.

Sem a possibilidade de tirar Vojvoda do Leão do Pici, o Galo negocia a contratação de Gabriel Milito, conforme apurado pela GOAL. As tratativas avançaram nas últimas horas, mas o clube ainda é cauteloso em relação à chegada do argentino.

A diretoria do Atlético-MG ainda vê outros nomes interessantes no mercado da bola, mas só abriu conversas com o ex-treinador do Argentinos Juniors, da Argentina. Abaixo, a GOAL mostra a lista de nomes discutida nos bastidores do clube: