Novo rei de Nápoles! Como Scott McTominay se inspirou em Diego Maradona e levou o Napoli ao título italiano

Desde que deixou Old Trafford, o escocês vem impressionando no futebol italiano — e a escolha de McTominay como MVP da liga foi mais do que merecida

"The Special One" sempre disse que Scott McTominay era um "personagem especial". José Mourinho ficou tão impressionado com o meio-campista multifuncional que criou um prêmio só para ele durante a cerimônia de encerramento da temporada do Manchester United em 2018. A decisão foi tão improvisada que nem havia um troféu apropriado disponível — McTominay acabou recebendo um castiçal!

A anedota é divertida, mas também reflete bem a passagem do escocês por Old Trafford — afinal, nem todos reconheciam seu talento como Mourinho. Muitos torcedores, inclusive, comemoraram sua venda ao Napoli na última janela de transferências, acreditando que, apesar de toda sua entrega e comprometimento, McTominay simplesmente não tinha nível para atuar no meio-campo de um time com ambições de título.

Eles não poderiam estar mais enganados. O Napoli acaba de conquistar a Serie A Italiana — e McTominay foi eleito o MVP, prêmio dado ao jogador que teve o melhor desempenho individual, da liga pelo papel fundamental que desempenhou na surpreendente campanha rumo ao Scudetto.