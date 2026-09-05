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Novo projeto e paciência esgotada: a amargura do Al Ahli ameaça o Al Ittihad diante do Al Nassr

Especiais e Opinião
Al-Ittihad x Al-Nassr
Al-Ittihad
Al-Nassr
Campeonato Saudita
Al-Ahli
Al Hilal
Arábia Saudita

Disputa acirrada

As circunstâncias entre Al-Ahli e Al-Ittihad se assemelham de forma marcante em alguns aspectos ao longo da atual temporada, pois a dupla de Jidá entra em uma nova fase baseada na renovação, na mudança de alguns elementos e na presença de um treinador diferente.

Mas esses novos projetos esbarram em um fator que parece mais difícil do que qualquer adversário dentro de campo: a falta de paciência da torcida e da imprensa, e o desejo de ver resultados rapidamente.

E, enquanto os dois grandes de Jidá enfrentam certa confusão, Al-Hilal e Al-Nassr seguem mostrando-se de maneira mais estável. 

O Al-Hilal já conseguiu derrotar o Al-Ahli por 3 a 0, e logo depois começou uma forte onda de críticas dentro do "Al-Raqi", que chegou à diretoria, à comissão técnica e a alguns jogadores, enquanto a relação com o diretor esportivo foi encerrada em meio à busca por reorganizar o projeto do zero.

Por outro lado, o Al-Ittihad entra na partida mais difícil da atual temporada até agora, quando enfrentar o Al-Nassr, na noite deste sábado, pela 5ª rodada da Liga Roshn.

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  • Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    O Al-Ahli pagou o preço: e o Al-Ittihad diante do mesmo cenário

    O que aconteceu com o Al-Ahli pode se transformar em uma dura lição para o Al-Ittihad antes do confronto com o Al-Nassr. O "Nobre" entrou na temporada com grandes ambições, mas a derrota diante do Al-Hilal revelou problemas que não estavam relacionados apenas ao resultado, e sim à imagem do time, à sua identidade e ao grau de prontidão de seus elementos para a competição, fazendo com que aumentassem as cobranças por mudanças dentro do sistema.

    Mas o maior problema é que tudo isso aconteceu em um momento muito precoce, pois os novos projetos costumam precisar de um espaço de tempo até que sua personalidade se forme, enquanto a torcida parece menos disposta a esperar quando vê os concorrentes avançando a passos firmes.

    Leia também: Análise: os mísseis do Al-Nassr podem fulminar o Al-Ittihad em seu ponto forte!

    E é aqui que o Al-Ittihad se depara com o teste mais difícil; o time passa praticamente pela mesma fase de reconstrução, com uma nova comissão técnica e novos nomes, mas o confronto com o Al-Nassr chega em um momento que não permite outra derrota, pois qualquer tropeço pode desencadear o mesmo cenário que o Al-Ahli viveu.

    • Publicidade
  • Al Nassr vs Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    O Al-Nassr não dá ao Al-Ittihad a chance de escapar

    O Al-Nassr entra no clássico em uma situação completamente diferente; o time caminha com passos firmes, tem aproveitamento perfeito, tenta defender seu título e, o mais importante, passou a saber muito bem como aproveitar os tropeços de seus rivais e aumentar a pressão sobre eles.

    Por isso, a vitória do "clube mundial" sobre o Al-Ittihad não seria apenas mais três pontos, mas um golpe duplo; o Al-Nassr continuaria a perseguição ao Al-Hilal na liderança da Roshn Saudi League e, ao mesmo tempo, empurraria o "decano" para o turbilhão de críticas que já começa a rondar o Al-Ahli.

    O problema é que o Al-Ittihad não enfrenta apenas um time forte do ponto de vista técnico, mas enfrenta também a pressão da comparação. Cada vez que Al-Nassr e Al-Hilal vencem, qualquer tropeço do Al-Ittihad e do Al-Ahli fica mais evidente, e cada resultado negativo se transforma em um questionamento sobre a viabilidade do projeto e sobre o acerto das decisões tomadas antes da temporada.

  • Al Ittihad v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    O Al-Ittihad diante do teste de provar o projeto

    Por outro lado, o confronto contra o Al-Nassr pode ser a oportunidade ideal para o Al-Ittihad virar completamente o cenário. Vencer o clássico dará ao "Decano" mais do que três pontos; dará confiança e confirmará que o novo projeto é capaz de enfrentar os grandes, mesmo antes de alcançar a fase de plena estabilidade.

    Além disso, a vitória pode interromper temporariamente o clima de desconfiança que começou a surgir em torno do time e de alguns de seus dirigentes, dando à comissão técnica maior espaço para trabalhar longe das pressões diárias, pois a torcida costuma ficar mais paciente quando vê resultados positivos nos grandes jogos.

    Já a derrota seria algo totalmente diferente: o Al-Ittihad poderia se ver diante de uma onda de críticas mais dura, e talvez surjam junto com ela cobranças por mudanças em alguns nomes administrativos e técnicos, sobretudo porque a torcida já começou a levantar pontos de interrogação sobre diversas decisões.

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  • Clássico pode definir os rumos da próxima fase

    Por isso, a partida entre Al-Ittihad e Al-Nassr, na noite deste sábado, carrega uma importância maior do que um simples confronto entre dois grandes clubes. O Al-Nassr quer seguir defendendo seu título e apertar o cerco sobre o Al-Hilal, enquanto o Al-Ittihad tenta provar que seu novo projeto não precisa de anos para dar frutos, e que as mudanças ocorridas são capazes de formar uma equipe competitiva desde já.

    Uma vitória do Al-Nassr pode fazer o Al-Ittihad viver a mesma "amargura do Al-Ahli": uma grande derrota, pressão da torcida e uma desconfiança crescente no projeto. Já um triunfo do Al-Ittihad lhe daria a oportunidade de responder a todas essas perguntas de uma só vez.

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    Sendo assim, o clássico pode ser o primeiro teste real para a paciência da torcida do Al-Ittihad, mas, ao mesmo tempo, pode ser o caminho mais rápido para conquistar essa paciência. Ou o Al-Nassr confirma que os dois grandes de Riade seguem em outro rumo, ou o Al-Ittihad prova que seu novo projeto é capaz de virar o jogo em uma única partida.

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