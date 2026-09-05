Novo projeto e paciência esgotada: a amargura do Al Ahli ameaça o Al Ittihad diante do Al Nassr

As circunstâncias entre Al-Ahli e Al-Ittihad se assemelham de forma marcante em alguns aspectos ao longo da atual temporada, pois a dupla de Jidá entra em uma nova fase baseada na renovação, na mudança de alguns elementos e na presença de um treinador diferente.

Mas esses novos projetos esbarram em um fator que parece mais difícil do que qualquer adversário dentro de campo: a falta de paciência da torcida e da imprensa, e o desejo de ver resultados rapidamente.

E, enquanto os dois grandes de Jidá enfrentam certa confusão, Al-Hilal e Al-Nassr seguem mostrando-se de maneira mais estável.

O Al-Hilal já conseguiu derrotar o Al-Ahli por 3 a 0, e logo depois começou uma forte onda de críticas dentro do "Al-Raqi", que chegou à diretoria, à comissão técnica e a alguns jogadores, enquanto a relação com o diretor esportivo foi encerrada em meio à busca por reorganizar o projeto do zero.

Por outro lado, o Al-Ittihad entra na partida mais difícil da atual temporada até agora, quando enfrentar o Al-Nassr, na noite deste sábado, pela 5ª rodada da Liga Roshn.