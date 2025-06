Nova vida na Ligue 1? O Monaco pode salvar as carreiras de Paul Pogba e Ansu Fati?

O francês está prestes a se juntar ao Stade Louis II em uma transferência gratuita, enquanto o camisa 10 do Barcelona pode chegar por empréstimo, com opção de compra ao final

O CEO brasileiro do Monaco, Thiago Scuro, revelou em setembro passado que seu objetivo é “ter 50% do elenco principal formado por jogadores da base” nos próximos três anos. Trata-se de uma meta ambiciosa, mas plausível para um clube com longa tradição em revelar talentos locais, como Thierry Henry, David Trezeguet e Kylian Mbappé.

Ainda assim, Scuro está plenamente consciente da necessidade de continuar explorando o mercado em busca de oportunidades, garantindo que o Monaco mantenha o equilíbrio ideal entre juventude e experiência para disputar a Champions League em alto nível.

Por isso, o dirigente brasileiro está disposto a apostar em Paul Pogba e Ansu Fati — duas estrelas em busca de redenção, ansiosas para voltar a brilhar no Stade Louis II...