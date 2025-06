Real Madrid pode ficar com liderança do Grupo H do Mundial em caso de vitória nesta quinta-feira (26)

Article continues below Article continues below Article continues below Mais artigos abaixo Xabi Alonso quer Real Madrid aplicado defensivamente

Blancos enfrentam o RB Salzurg nesta quinta-feira (26)

Kylian Mbappé foi relacionado 📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢