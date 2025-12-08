Nova Era: o que o futuro reserva para Lionel Messi e Inter Miami após o tão sonhado título da MLS?

A imagem duradoura do triunfo do Inter Miami sobre o Vancouver Whitecaps foi a de Lionel Messi, de frente para os fãs, de braços levantados, finalmente celebrando com um estádio que esperou tanto por isso.
No entanto, isso não é o mais importante. Haverá, com toda a probabilidade, mais momentos de glória de Messi, que agora tem 48 troféus (e contando), em Miami. O mais importante foi a imagem de Jordi Alba, deitado de costas, chorando quando o terceiro gol do Miami foi marcado. Foi um momento de catarse total para um jogador que sabia que seu tempo estava acabando - e terminou da maneira certa.
O Inter Miami foi excelente na noite de sábado, e a narrativa de Messi no clube não pode ser simplesmente ignorada. Ele está no sul da Flórida há quase três anos e finalmente conquistou sua primeira MLS. No entanto, isso também pareceu uma mudança de guarda. Alba agora irá se aposentar. Sergio Busquets, também, está pendurando as chuteiras. Luis Suárez não jogou, e há pouca indicação de que ele retornará com o fim de seu contrato.
Este, então, foi o último momento do Miami 1.0 de Messi. E terminou como um conto de fadas. Mas agora, uma reestruturação - não uma reconstrução - precisa começar em South Beach.
"Eu sei o que significa para [Busquets e Alba] deixar o time dessa maneira", disse o técnico Javier Mascherano. "Dois jogadores fizeram história neste clube, o transformaram completamente junto com Leo. Hoje eles fazem parte da grande história deste clube, que é muito curta, muito pequena, mas foi para isso que eles vieram, para mudar o rumo deste clube."
