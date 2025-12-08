Nova Era: o que o futuro reserva para Lionel Messi e Inter Miami após o tão sonhado título da MLS?

Alba desabou ao final do jogo. Este maravilhoso espanhol sempre teve garra, mas também uma verdadeira resistência. Ele é, com certeza, um jogador apaixonado, mas não totalmente emocional.

No sábado, ele finalmente caiu — e da maneira mais positiva possível. As lágrimas começaram a escorrer antes do intervalo e continuaram por muito tempo depois do apito final. Grande parte da retórica em torno da aposentadoria dele e de Busquets havia sido de "focar na final". Eles queriam sair com uma vitória. Alba insistiu nisso em sua coletiva de imprensa pré-jogo na quinta-feira;

“É diferente porque sei que é o meu último jogo”, disse ele. “Claro que é importante - é uma final - mas significa ainda mais para o clube. Não importa o que aconteça, eu vou embora depois. Espero sair com um troféu. Busi [Busquets] está na mesma situação que eu. Não sei como vou processar isso, porque você só sente essas emoções no momento. Meu último jogo com o Barcelona foi muito emocionante, mas isso não é apenas mudar de time - é parar de jogar, e isso torna tudo ainda maior.”

Busquets teve seu momento também. Ele estava menos emocionado. Para ser justo, provavelmente Alba ainda tem um pouco de futebol para jogar. Busquets, na MLS, está bem além do seu auge. Partes da segunda metade da temporada de 2025 foram difíceis de assistir; este grande pilar do jogo estava perdendo suas habilidades. Houve alguns momentos encantadores na noite de sábado de quem ele já foi - algumas divididas duras contra Thomas Müller, os passes impossíveis e os giros de quadril para encontrar um companheiro em profundidade. Mas, fora isso, esses eram os últimos vestígios de um jogador de futebol.

Suárez é um caso mais curioso. Ele não anunciou nada, embora seu contrato esteja no fim. E o controle sobre a comunicação pública no Inter Miami é tão rígido que ninguém realmente sabe o que vem a seguir para ele. Há alguns meses, Jorge Mas, co-proprietário, insistiu que ele poderia ficar o tempo que quisesse. No momento, não está claro se ele deveria. Suárez perdeu sua vaga time no titular nos playoffs, e o Miami, de fato, jogou melhor sem ele. O treinador não pode garantir que ele tenha minutagem. Ainda assim, este também é um jogador que provavelmente deveria ter se aposentado em três ocasiões distintas em sua carreira, mas que deu a volta por cima e voltou a ser produtivo em todas. Será interessante ver o que ele, e o Miami, decidem.