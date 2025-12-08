+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Inter Miami GFXGOAL
Thomas Hindle

Nova Era: o que o futuro reserva para Lionel Messi e Inter Miami após o tão sonhado título da MLS?

Lionel Messi finalmente conquistou a MLS com o Inter Miami, mas os Herons enfrentarão uma entressafra cheia de mudanças — e sua defesa de título em 2026 certamente trará novos desafios

A imagem duradoura do triunfo do Inter Miami sobre o Vancouver Whitecaps foi a de Lionel Messi, de frente para os fãs, de braços levantados, finalmente celebrando com um estádio que esperou tanto por isso. 

No entanto, isso não é o mais importante. Haverá, com toda a probabilidade, mais momentos de glória de Messi, que agora tem 48 troféus (e contando), em Miami. O mais importante foi a imagem de Jordi Alba, deitado de costas, chorando quando o terceiro gol do Miami foi marcado. Foi um momento de catarse total para um jogador que sabia que seu tempo estava acabando - e terminou da maneira certa. 

O Inter Miami foi excelente na noite de sábado, e a narrativa de Messi no clube não pode ser simplesmente ignorada. Ele está no sul da Flórida há quase três anos e finalmente conquistou sua primeira MLS. No entanto, isso também pareceu uma mudança de guarda. Alba agora irá se aposentar. Sergio Busquets, também, está pendurando as chuteiras. Luis Suárez não jogou, e há pouca indicação de que ele retornará com o fim de seu contrato. 

Este, então, foi o último momento do Miami 1.0 de Messi. E terminou como um conto de fadas. Mas agora, uma reestruturação - não uma reconstrução - precisa começar em South Beach. 

"Eu sei o que significa para [Busquets e Alba] deixar o time dessa maneira", disse o técnico Javier Mascherano. "Dois jogadores fizeram história neste clube, o transformaram completamente junto com Leo. Hoje eles fazem parte da grande história deste clube, que é muito curta, muito pequena, mas foi para isso que eles vieram, para mudar o rumo deste clube."

  • Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup FinalGetty Images Sport

    "A eficiência de Leo"

    Após a partida, Mascherano chamou de “a eficiência de Leo”. Ele tem um ponto. Ao ampliar a visão, considerar as variáveis, analisar o jogo, o Inter Miami não deveria necessariamente ter vencido. Todas as estatísticas convencionais — a posse de bola, o número de passes, a assertividade, e até o momento das equipes — apontavam para uma vitória de Vancouver. 

    Mesmo quando os Herons assumiram uma liderança inicial, os Whitecaps tinham uma verdadeira posição dominante. E do 15º ao 66º minuto, eles dominaram. Quando Emmanuel Sabbi acertou um chute que bateu nos dois postes e entrou no gol no meio do segundo tempo - com o jogo empatado em 1 a 1 - uma vitória de Vancouver parecia muito mais provável do que uma reação tardia de Messi. 

    Mas esta é a versão de Messi que você encontra hoje em dia. Ele esteve pouco envolvido, mas foi o principal homem ao longo do jogo. Ele pressionou sem a bola e foi clínico quando a teve. O camisa 10 registrou 45 toques em 97 minutos, e, na verdade, sete deles realmente importaram - quatro para driblar, três para entregar ou uma assistência ou um passe chave levando a um gol. 

    “Ele estava fazendo um grande esforço nos últimos dois, três, quatro jogos, pressionando. Mostrou-nos como é importante para ele vencer”, disse Mascherano. 

    Foram realmente dois erros que desmantelaram Vancouver. O primeiro foi Edier Ocampo desviar a bola em sua própria rede após um cruzamento de Tadeo Allende. Depois foi um drible ligeiramente exagerado de Andres Cubas no meio-campo. Messi roubou, gingou e passou para Rodrigo De Paul fazer 2 a 1. O terceiro gol tardio de Miami veio porque o Vancouver simplesmente se comprometeu demais. Messi se recusou a perder. Foi simples assim.

    "Este é o momento que eu estava esperando, e que nós, como equipe, estávamos esperando. É muito bonito para todos nós. Eles mereceram", disse Messi. 

  • Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup FinalGetty Images Sport

    "O tipo de sorte que você precisa"

    No entanto, isso também parecia crucial para Mascherano. Esta havia sido uma longa temporada para o argentino - 78 jogos em quatro grandes competições. Todos os indícios levam a crer que o clima em Miami, de maneira geral, está bom. Ele se dá bem com Messi principalmente “dando-lhe ideias” e saindo do caminho. Ele foi rápido em apontar que Messi estava pressionando e correndo sem a bola, não porque foi pedido, mas porque ele simplesmente queria. 

    Messi tem o controle em Miami. Mas se tivessem perdido esta final, poderia haver uma certa pressão para o técnico sair. Há muitos bons treinadores por aí, e Messi, com 39 anos no ano que vem, tem uma janela limitada - mesmo que tenha assinado um contrato de três anos. Este foi o momento final da primeira edição deste projeto. Mascherano provavelmente não podia vacilar. 

    A boa notícia, do seu ponto de vista? Ele navegou maravilhosamente. Miami, mesmo quando estava sob pressão, nunca realmente desmoronou. Ele admitiu que talvez tivessem tido um golpe de sorte ao ver uma bola bater na trave. Mas, fora isso, Mascherano disse, esta foi uma performance de campeões. 

    "Sabíamos que seria um jogo muito difícil, e eles tiveram uma bola que bateu duas vezes na trave, mas é o tipo de sorte que você precisa para ganhar um campeonato", ele destacou. 

    E depois que sua coletiva de imprensa foi interrompida por seus jogadores, que o encharcaram de cerveja, é difícil discordar.

  • Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup FinalGetty Images Sport

    'Eu sei que é meu último jogo'

    Alba desabou ao final do jogo. Este maravilhoso espanhol sempre teve garra, mas também uma verdadeira resistência. Ele é, com certeza, um jogador apaixonado, mas não totalmente emocional. 

    No sábado, ele finalmente caiu — e da maneira mais positiva possível. As lágrimas começaram a escorrer antes do intervalo e continuaram por muito tempo depois do apito final. Grande parte da retórica em torno da aposentadoria dele e de Busquets havia sido de "focar na final". Eles queriam sair com uma vitória. Alba insistiu nisso em sua coletiva de imprensa pré-jogo na quinta-feira; 

    “É diferente porque sei que é o meu último jogo”, disse ele. “Claro que é importante - é uma final - mas significa ainda mais para o clube. Não importa o que aconteça, eu vou embora depois. Espero sair com um troféu. Busi [Busquets] está na mesma situação que eu. Não sei como vou processar isso, porque você só sente essas emoções no momento. Meu último jogo com o Barcelona foi muito emocionante, mas isso não é apenas mudar de time - é parar de jogar, e isso torna tudo ainda maior.”

    Busquets teve seu momento também. Ele estava menos emocionado. Para ser justo, provavelmente Alba ainda tem um pouco de futebol para jogar. Busquets, na MLS, está bem além do seu auge. Partes da segunda metade da temporada de 2025 foram difíceis de assistir; este grande pilar do jogo estava perdendo suas habilidades. Houve alguns momentos encantadores na noite de sábado de quem ele já foi - algumas divididas duras contra Thomas Müller, os passes impossíveis e os giros de quadril para encontrar um companheiro em profundidade. Mas, fora isso, esses eram os últimos vestígios de um jogador de futebol. 

    Suárez é um caso mais curioso. Ele não anunciou nada, embora seu contrato esteja no fim. E o controle sobre a comunicação pública no Inter Miami é tão rígido que ninguém realmente sabe o que vem a seguir para ele. Há alguns meses, Jorge Mas, co-proprietário, insistiu que ele poderia ficar o tempo que quisesse. No momento, não está claro se ele deveria. Suárez perdeu sua vaga time no titular nos playoffs, e o Miami, de fato, jogou melhor sem ele. O treinador não pode garantir que ele tenha minutagem. Ainda assim, este também é um jogador que provavelmente deveria ter se aposentado em três ocasiões distintas em sua carreira, mas que deu a volta por cima e voltou a ser produtivo em todas. Será interessante ver o que ele, e o Miami, decidem. 

  • Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup FinalGetty Images Sport

    Um inverno de mudanças

    A boa notícia para o Inter Miami é que há flexibilidade de uma forma que não existia antes. O contrato de Busquets está fora dos registros. O de Alba também. Há uma suposição de que Rodrigo De Paul - que foi excelente na final de sábado - ocupará a vaga de jogador designado ao lado de Messi. 

    Os Herons também podem ver vários jogadores partirem. Há uma possibilidade em que Miami perca duas estrelas (Busquets e Alba) e ainda dois titulares, Allende Maxi Falcon. Se Suárez sair e Benjamin Cremaschi - em empréstimo ao Parma após desentendimentos com Mascherano - também sair, Miami terá vagas para preencher e dinheiro para gastar. 

    Exatamente como isso acontecerá, é certamente difícil de determinar. Haverá, sem dúvida, a tentação de apostar grande em uma ex-superestrela do futebol europeu. Rumores sobre Neymar continuam circulando. E segundo Ángel Di María, Messi adoraria se unir com a estrela argentina em South Beach. 

    Um clube mais inteligente perceberia que seria melhor gastar em um zagueiro central ou meio-campista defensivo de elite. No entanto, com o Miami sendo liderado por proprietários ambiciosos como Jorge Mas e David Beckham, o clube frequentemente concentrou a maioria de seus recursos em grandes nomes em vez de contratações inteligentes no mercado de transferências. 

    De qualquer forma, a mudança está chegando. O Inter Miami tem dinheiro para gastar e um troféu a defender. Normalmente, os campeões não precisam de grandes reformas. Mas os Herons enfrentarão uma offseason incerta - e incrivelmente importante.

    O Miami 1.0 terminou com um troféu. O Miami 2.0 começa com esperança e muitas perguntas.

