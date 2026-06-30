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Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Notícia bombástica em Catanzaro: Gorgone assume o comando após a reviravolta de Turati

Catanzaro
Mercado da bola
Serie B

Mudança no comando técnico do Catanzaro

O Catanzaro escolheu seu novo técnico: será Giorgio Gorgone, pronto para assinar um contrato de dois anos com o clube giallorosso.


O clube calabrês reagiu com grande rapidez após a repentina desistência de Turati, que, nas últimas horas, havia recusado o cargo quando o acordo já parecia estar fechado, obrigando o Catanzaro a voltar ao mercado em busca de um novo técnico.


Uma resposta imediata por parte do clube e do diretor esportivo Ciro Polito, que, embora decepcionado com o desfecho da situação, optou por encerrar rapidamente o assunto para se concentrar no futuro. Em poucas horas, surgiu a decisão de apostar em Gorgone, conforme informa a Sky Sport, fechando a negociação e garantindo continuidade aos planos para a nova temporada.



  • Enquanto isso, continuam a surgir detalhes também sobre o caso Turati. Após a reviravolta sensacional, o técnico não contará com a assessoria de seus atuais agentes na eventual negociação do acordo com o Spezia. Uma decisão tomada também em respeito às relações com o Catanzaro e com o diretor esportivo Polito, que estão entre os principais protagonistas de uma história que marcou os últimos dias do clube calabrês.


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