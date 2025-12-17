Noiva de Cristiano Ronaldo brinca sobre anel de R$ 16,5 milhões: "O mínimo depois de me fazer esperar por dez anos"
Noivado anunciado em agosto
Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez anunciaram seu noivado em agosto, com Georgina publicando uma foto do anel, avaliado em R$ 16,5 milhões, nas redes sociais. Ela revelou anteriormente em seu programa da Netflix, I Am Georgina, que suas amigas estavam "sempre brincando sobre o casamento" dada a duração do relacionamento do casal.
"Desde que a música da Jennifer López 'The Ring Or When' saiu, elas começaram a cantá-la para mim. E bem, isso não depende de mim", ela disse anteriormente.
Em meio a divulgação dos detalhes do pedido, Cristiano admitiu que é "não é um cara romântico". Além disso, o ex-atacante do Manchester United e Juventus afirmou que fez a pergunta às 1h da manhã, embora não tenha se ajoelhado.
Ele revelou: "Eu disse, 'Uau, este é o momento certo para dizer sim.' Era a hora. Eu sabia que ia fazer isso um dia, mas não planejei fazer então. Porque minhas filhas disseram isso e meus amigos estavam filmando, era o que eu queria e eu ofereci [o anel]. Eu não [me ajoelhei] porque não estava preparado, mas foi um momento bonito. Fiz um discurso. Foi simples, eu não sou um cara romântico. Bem, eu sou, mas não sou muito romântico, não sou do tipo que traz flores toda semana para casa. Mas sou romântico à minha maneira. Foi bonito e eu sabia que ela é a mulher da minha vida, então fiz isso e espero ter feito bem."
- Getty/Instagram
"É o mínimo que ele poderia me oferecer!"
Em uma entrevista à ELLE Spain, Georgina disse: "É deslumbrante. É o mínimo que ele poderia me oferecer após 10 anos de espera (risos). A verdade é que, quando ele me pediu, era a última coisa na minha mente.
"Demorei muito para processar a enorme pedra que ele me deu. Fiquei tão chocada que deixei no meu quarto e só abri de novo no dia seguinte (risos)."
Falando sobre o romance deles, ela acrescentou: "Senti uma conexão que ia muito além do físico. Não posso dizer que previ meu destino, ou que sabia que dez anos depois teríamos cinco filhos, mas vivi uma sensação inexplicável.
"Foi como se nossas almas falassem uma com a outra antes mesmo dos nossos olhos se encontrarem. Algo dentro de mim reconheceu algo dentro dele, e desde aquele momento eu soube que essa conexão era completamente diferente e única."
Cristiano gastou praticamente R$ 2 milhões em presentes de noivado
Cristiano Ronaldo acumulou uma enorme quantidade de riqueza ao longo de sua carreira profissional no futebol, também arrecadando dinheiro com acordos de patrocínio fora do campo. A quantia de £ 270,000 (R$ 2 milhões) em presentes de noivado para Georgina, portanto, são como uma gota no oceano para o homem de 40 anos. Alguns dos presentes dados foram uma Porsche Taycan elétrica e um relógio Audemars Piguet.
- Getty Images Sport
Qual o próximo passo para Cristiano e Georgina?
Vários relatos afirmaram que Cristiano e Georgina poderiam se casar em 2026, após a Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México. É uma competição em que o astro português espera causar uma grande impressão, com a expectativa de que será seu último grande torneio com Portugal. A nível de clubes, ele continua marcando gols pelo Al-Nassr, da Saudi Pro League, com seu time mantendo uma vantagem de quatro pontos no topo da tabela.