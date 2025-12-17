Noiva de Cristiano Ronaldo brinca sobre anel de R$ 16,5 milhões: "O mínimo depois de me fazer esperar por dez anos"

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez anunciaram seu noivado em agosto, com Georgina publicando uma foto do anel, avaliado em R$ 16,5 milhões, nas redes sociais. Ela revelou anteriormente em seu programa da Netflix, I Am Georgina, que suas amigas estavam "sempre brincando sobre o casamento" dada a duração do relacionamento do casal.

"Desde que a música da Jennifer López 'The Ring Or When' saiu, elas começaram a cantá-la para mim. E bem, isso não depende de mim", ela disse anteriormente.

Em meio a divulgação dos detalhes do pedido, Cristiano admitiu que é "não é um cara romântico". Além disso, o ex-atacante do Manchester United e Juventus afirmou que fez a pergunta às 1h da manhã, embora não tenha se ajoelhado.

Ele revelou: "Eu disse, 'Uau, este é o momento certo para dizer sim.' Era a hora. Eu sabia que ia fazer isso um dia, mas não planejei fazer então. Porque minhas filhas disseram isso e meus amigos estavam filmando, era o que eu queria e eu ofereci [o anel]. Eu não [me ajoelhei] porque não estava preparado, mas foi um momento bonito. Fiz um discurso. Foi simples, eu não sou um cara romântico. Bem, eu sou, mas não sou muito romântico, não sou do tipo que traz flores toda semana para casa. Mas sou romântico à minha maneira. Foi bonito e eu sabia que ela é a mulher da minha vida, então fiz isso e espero ter feito bem."