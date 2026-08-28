Njie rumo à Fiorentina: hipótese de Mandragora no Torino. O “spoiler” de Amorim

Fiorentina e Torino seguem trabalhando para encontrar um acordo sobre a transferência de Alieu Njie para a equipe viola. A negociação está em fase avançada e, segundo informou Gianluca Di Marzio, nas últimas horas surgiu uma possível chave para chegar ao desfecho positivo: a inclusão de uma contrapartida técnica na operação.





O nome em questão é o de Rolando Mandragora, meio-campista que pode ser envolvido no negócio e contribuir para destravar definitivamente a negociação entre os dois clubes. Os contatos prosseguem, com as partes trabalhando para definir a fórmula e os detalhes da operação.