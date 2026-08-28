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Torino FC v US Sassuolo Calcio - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Njie rumo à Fiorentina: hipótese de Mandragora no Torino. O “spoiler” de Amorim

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Torino
A. Njie

Negociação avançada entre Fiorentina e Torino

Fiorentina e Torino seguem trabalhando para encontrar um acordo sobre a transferência de Alieu Njie para a equipe viola. A negociação está em fase avançada e, segundo informou Gianluca Di Marzio, nas últimas horas surgiu uma possível chave para chegar ao desfecho positivo: a inclusão de uma contrapartida técnica na operação.


O nome em questão é o de Rolando Mandragora, meio-campista que pode ser envolvido no negócio e contribuir para destravar definitivamente a negociação entre os dois clubes. Os contatos prosseguem, com as partes trabalhando para definir a fórmula e os detalhes da operação.

  • Enquanto isso, o próprio Njie esteve no centro das declarações de Ruben Amorim. O técnico do Milan, que falou ontem em coletiva de imprensa ao voltar ao duelo vencido pelo Milan no campo do Torino na primeira rodada do campeonato, dedicou palavras importantes ao ponta grená.


    "É preciso dar os parabéns a Abate: no fim, ele colocou Njie, uma ponta muito rápida e forte. Ele deveria ser titular, mas acho que vão vendê-lo", declarou o treinador português.


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