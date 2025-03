Nico O'Reilly: quem é o garoto do Manchester City que já fez "gol escorpião" e foi alvo do Chelsea

Jovem é o mais novo cria da base buscando espaço no time titular de Pep Guardiola, que vem sofrendo com uma crise de lesões

O Manchester City foi o clube mais ativo da Europa na janela de transferências de janeiro, gastando £180 milhões em quatro novas contratações. E aliado às chegadas de Omar Marmoush, Vitor Reis, Abdukodir Khusanov e Nico González, o clube evitou qualquer saída significativa – mesmo diante de várias propostas.

O Chelsea tentou contratar Nico O'Reilly, de 19 anos, mas o City resistiu, talvez para não repetir o erro cometido com Cole Palmer de 18 meses atrás, quando abriu mão de um cria da base que deu certo no rival. Mas, embora Palmer já tivesse mostrado seu potencial, O'Reilly ainda era uma incógnita.

Agora, a decisão do City se justifica. O'Reilly subiu do sub-19 e do sub-21 para se tornar peça-chave nos planos de Pep Guardiola, ganhando espaço no elenco principal e surpreendendo com gols importantes. Desde o início do ano, já balançou as redes três vezes, validando a aposta do clube em sua permanência. Após seus dois gols contra o Plymouth, na Copa da Inglaterra, Guardiola reconheceu o acerto: "Às vezes, tomamos boas decisões", disse, sorrindo.

Abaixo, portanto, a GOAL traz um raio-x da ascensão do mais novo talento da base do City, que agora deve brilhar no Etihad – e não em outro lugar.