Nico González: por que o Manchester City pagou R$ 360 milhões pelo substituto de Rodri

O talentoso meio-campista se destaca nos espaços curtos, e o City acredita que ele pode preencher a lacuna no meio-campo e salvar a temporada

Embora muitos clubes tenham adotado uma postura discreta na janela de transferências de janeiro, o Manchester City tem agido como se fosse sua última chance de reforçar o time. Depois de minimizar a importância dessa janela no passado, Pep Guardiola tem se empenhado para corrigir a má fase de sua equipe, investindo £130 milhões de libras em Vitor Reis, Abdukodir Khusanov e Omar Marmoush.

Ainda assim, apesar de liderar os gastos na Europa, a humilhante derrota por 5 a 1 para o Arsenal deixou claro que o City ainda precisa reforçar o meio-campo. A busca por um novo "número 5" era difícil, especialmente porque sabem que Rodri, que ficou fora por conta de uma cirurgia no joelho, deve retornar no início da próxima temporada, se não antes, reassumindo seu lugar.

A derrota no Emirates sublinhou que o City precisará de mais apoio para Rodri, mesmo após seu retorno, já que o elenco atual não tem sido capaz de suprir sua ausência. Por isso, o clube fez uma investida ousada, contratando Nico Gonzalez do Porto por £50 milhões de libras), anunciando o negócio exatamente no prazo final, às 23h, de segunda-feira, no horário de Londres.

Gonzalez, com uma trajetória marcada por grandes clubes e vindo de uma família de tradição no futebol, agora enfrenta o maior desafio de sua carreira: substituir o vencedor da Bola de Ouro em um momento decisivo para uma equipe em crise.