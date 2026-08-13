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cm grafica nico gonzalez
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Nico González está em Turim: o não a Spalletti, o tesouro que a Juventus quer

Juventus
Mercado da bola
Atlético de Madrid
N. Gonzalez

Entre Atlético de Madrid e Juventus, o mercado ainda está travado pelo argentino

Nico Gonzalez está em Turim e se colocou à disposição da Juventus, à espera de entender quais serão os desdobramentos do mercado daqui até 1º de setembro, data de fechamento da janela de transferências de verão. Para o jogador nascido em 1998, sessão de treino intensa, como mostra o vídeo publicado pelos canais oficiais do clube.


O argentino, que retorna de férias depois de ter disputado a Copa do Mundo, perdida na final por sua Argentina para a Espanha, tem contrato com a Juventus até 30 de junho de 2029, mas seu objetivo é não ficar na Continassa e seu desejo é voltar a vestir a camisa do Atlético de Madrid, clube pelo qual jogou por empréstimo na temporada 2025-26, com um balanço de 37 partidas e 5 gols.


  • DEMANDA E OFERTA

    A história é conhecida: o Atlético fez de tudo para não atingir as condições definidas (número de jogos na La Liga) com a Juventus para a obrigação de compra por 32 milhões, mas gostaria de ter Nico novamente à disposição, abrindo uma nova negociação com a Juve. A distância entre os dois clubes, hoje, ainda é grande: diante de uma oferta dos Colchoneros de 20-22 milhões, a Juventus pede pelo menos 28-30, uma convicção reforçada pelo bom Mundial disputado pelo ponta da seleção argentina.


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  • O não a Spalletti e o tesouro

    Nesse contexto, entrou em cena Spalletti, que não teria se importado em ter Nico Gonzalez à disposição, mas diante de uma sondagem do técnico da Juventus, a posição do jogador foi clara: não há vontade de tentar novamente com a Juve depois da temporada negativa de 2024-25. A sensação é de que se chegará perto dos momentos finais da janela de transferências para se encontrar uma solução que agrade a todas as partes envolvidas: a vontade do jogador e do Atlético, e a necessidade da Juve de obter um valor que seja útil para o mercado de contratações.

  • O VÍDEO DO TREINO



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