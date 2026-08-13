Nico Gonzalez está em Turim e se colocou à disposição da Juventus, à espera de entender quais serão os desdobramentos do mercado daqui até 1º de setembro, data de fechamento da janela de transferências de verão. Para o jogador nascido em 1998, sessão de treino intensa, como mostra o vídeo publicado pelos canais oficiais do clube.





O argentino, que retorna de férias depois de ter disputado a Copa do Mundo, perdida na final por sua Argentina para a Espanha, tem contrato com a Juventus até 30 de junho de 2029, mas seu objetivo é não ficar na Continassa e seu desejo é voltar a vestir a camisa do Atlético de Madrid, clube pelo qual jogou por empréstimo na temporada 2025-26, com um balanço de 37 partidas e 5 gols.



