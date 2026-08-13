Nico González em Turim: o não a Spalletti, o tesouro que a Juventus quer

Nico Gonzalez volta hoje a Turim, para se colocar à disposição da Juventus enquanto aguarda para entender quais serão os desdobramentos no mercado até 1º de setembro, dia do fechamento da janela de transferências de verão.





O argentino nascido em 1998, que retorna das férias depois de disputar a Copa do Mundo, perdida na final por sua Argentina para a Espanha, tem contrato com a Juventus até 30 de junho de 2029, mas seu objetivo é não permanecer na Continassa e seu desejo é voltar a vestir a camisa do Atlético de Madrid, clube pelo qual jogou por empréstimo na temporada 2025-26, com um balanço de 37 jogos e 5 gols.



