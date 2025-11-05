Neymar e Lionel Messi juntos na MLS? Inter Miami é alertado sobre "limitar riscos"

O Inter Miami pode abrir espaço para novas estrelas em breve. Com Busquets e Jordi Alba perto da aposentadoria, o clube teria vaga para outro nome de peso — e Neymar seria uma escolha natural. Mas a aposta seria arriscada.

Em entrevista à GOAL, o ex-goleiro Brad Friedel, parceiro da Hard Rock Bet, explicou que o principal desafio seria equilibrar o custo e o benefício da contratação:

“É um risco para qualquer clube. Tudo depende de como o contrato seria feito. Quando você traz uma lenda como Neymar, precisa considerar não só o impacto esportivo, mas também o comercial. Ele gera muito dinheiro fora de campo.”

Friedel ponderou que, fisicamente, Neymar já não tem o mesmo ritmo, mas lembrou que a MLS é uma liga mais leve, o que pode ajudá-lo a render por mais tempo — assim como aconteceu com Messi.

“Se estruturarem o contrato da forma certa, o risco diminui. Ter Neymar e Messi juntos de novo seria algo enorme. Vamos ver o que acontece, mas a liga precisa se movimentar comercialmente.”

Segundo ele, trazer grandes nomes ajuda a valorizar a MLS e seus contratos de TV. “Jogadores como Thomas Müller já aumentaram o interesse por outras equipes. Neymar seria outro passo importante para a liga crescer.”