Neymar e Lionel Messi juntos na MLS? Inter Miami é alertado sobre "limitar riscos"
Quais são as próximas opções para Neymar?
Neymar voltou às suas origens em janeiro, depois que seu contrato milionário com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, foi encerrado. A passagem pelo Oriente Médio acabou sem brilho, marcada por uma grave lesão no joelho que o afastou dos gramados por meses.
De volta ao Brasil, o craque de 33 anos segue lutando contra problemas físicos, mas mantém o foco em um grande objetivo: disputar a Copa do Mundo de 2026, que será nos Estados Unidos, Canadá e México. Para isso, sabe que precisa jogar com regularidade e convencer Carlo Ancelotti, técnico da Seleção, de que ainda pode fazer a diferença.
Um retorno à Europa parece fora de cogitação. Depois de rumores sobre um interesse da Inter de Milão, as opções mais prováveis para Neymar são ficar no Santos por mais tempo ou buscar um novo começo ao lado de Messi no Inter Miami, nos Estados Unidos.
- Getty
Prós e contras: o Inter Miami deve contratar Neymar?
O Inter Miami pode abrir espaço para novas estrelas em breve. Com Busquets e Jordi Alba perto da aposentadoria, o clube teria vaga para outro nome de peso — e Neymar seria uma escolha natural. Mas a aposta seria arriscada.
Em entrevista à GOAL, o ex-goleiro Brad Friedel, parceiro da Hard Rock Bet, explicou que o principal desafio seria equilibrar o custo e o benefício da contratação:
“É um risco para qualquer clube. Tudo depende de como o contrato seria feito. Quando você traz uma lenda como Neymar, precisa considerar não só o impacto esportivo, mas também o comercial. Ele gera muito dinheiro fora de campo.”
Friedel ponderou que, fisicamente, Neymar já não tem o mesmo ritmo, mas lembrou que a MLS é uma liga mais leve, o que pode ajudá-lo a render por mais tempo — assim como aconteceu com Messi.
“Se estruturarem o contrato da forma certa, o risco diminui. Ter Neymar e Messi juntos de novo seria algo enorme. Vamos ver o que acontece, mas a liga precisa se movimentar comercialmente.”
Segundo ele, trazer grandes nomes ajuda a valorizar a MLS e seus contratos de TV. “Jogadores como Thomas Müller já aumentaram o interesse por outras equipes. Neymar seria outro passo importante para a liga crescer.”
MSN de volta? Será que Suárez aguenta mais uma temporada?
Neymar já disse que adoraria reviver o trio “MSN” com Messi e Suárez, como nos tempos de Barcelona. Mas, segundo Friedel, isso parece cada vez menos provável.
“Não sei se Suárez consegue fazer mais um ano. Já joguei contra ele várias vezes, e dá pra ver que o corpo está chegando ao limite. Acho que ele vai se aposentar em breve.”
O uruguaio, de 38 anos, tem lidado com dores constantes e já falou em parar junto com Messi — algo que hoje parece distante.
- Getty
Sonhos de título: Messi e companhia em busca da MLS Cup
Enquanto isso, o Inter Miami de Messi segue firme na disputa da MLS. O time está nos playoffs e enfrenta o Nashville na primeira rodada, em jogo decisivo no Chase Stadium, neste sábado (08).
Messi, que renovou seu contrato até 2028, lidera o projeto que colocou o clube no mapa do futebol mundial. E, quem sabe, em um futuro próximo, Neymar ainda possa se juntar a ele em mais uma fase dessa história.