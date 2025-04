Neymar, Kevin de Bruyne e os 10 jogadores que estarão livre no mercado do meio do ano

Há vários grandes nomes que podem deixar seus clubes sem custos nos próximos meses, mas quem seria o melhor reforço?

O fim da temporada está se aproximando, e enquanto as disputas pelo título e as corridas por copas chegam ao seu auge, os principais clubes da Europa estarão planejando o futuro nos bastidores. Parte dessa estratégia, inevitavelmente, envolverá a definição do destino de jogadores cujos contratos estão se encerrando – seja com novos acordos ou despedidas difíceis.

Um grupo de estrelas de destaque está entrando nos últimos meses de seus contratos com os atuais clubes, o que provavelmente resultará em uma série de ofertas de pré-contrato e intensificação nas negociações por possíveis renovações.

Dado o status de muitos desses nomes – tanto no auge de suas carreiras quanto se aproximando do fim delas – algumas das transferências mais significativas de 2025 podem ocorrer de graça, com a transferência de Kylian Mbappé para o Real Madrid, em 2024, estabelecendo um precedente.

Abaixo, a GOAL classifica os melhores jogadores que podem se tornar agentes livres em 2025 e negociar uma transferência...