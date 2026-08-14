Neymar deixa dúvida sobre clássico com Palmeiras em meio à polêmica do gramado sintético

O Santos terá o Palmeiras pela frente nas quartas de final da Copa do Brasil, mas ainda não sabe se poderá contar com Neymar no primeiro duelo. O confronto de ida será disputado no Nubank Parque, no dia 26 de agosto, e a presença do camisa 10 é uma incógnita, principalmente pela conhecida resistência do jogador ao gramado sintético.

Após a vitória por 2 a 1 sobre o Macará, na última quinta-feira, Neymar foi questionado sobre a possibilidade de atuar no campo artificial do estádio palmeirense. O atacante preferiu não antecipar uma decisão.

"Pô, já estão pensando lá? Calma, tem jogo domingo", respondeu. Na sequência, quando perguntado diretamente se jogaria no sintético, foi direto: "Não sei".

A postura do craque ganha ainda mais peso porque Neymar já manifestou publicamente seu incômodo com esse tipo de gramado. A única vez em que atuou em um campo artificial desde seu retorno ao Santos foi justamente contra o Atlético-MG. Na ocasião, sofreu uma torção no tornozelo no início da partida, mas permaneceu em campo no empate por 1 a 1.

Depois do confronto, o atacante criticou duramente as condições do gramado nas redes sociais: "Comprovado, sintético é uma m***".

Neymar também já havia deixado claro que não se sente confortável atuando no estádio do Palmeiras. Em outra oportunidade, afirmou que, para ele, jogar no local seria "impossível" e comparou a superfície à de uma partida de society.

"Jogar no Allianz, para mim, é impossível. Jogar em society é algo que incomoda qualquer jogador, independente das lesões.", declarou.

A preocupação chegou a ultrapassar o próprio jogador. O estafe de Neymar já havia vetado a possibilidade de o Santos alugar o estádio palmeirense para mandar partidas. As diretorias chegaram a encaminhar um acordo, mas a operação acabou não avançando por conta da resistência da equipe do camisa 10.