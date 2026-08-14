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Luis Felipe Gonçalves

Neymar deixa dúvida sobre clássico com Palmeiras em meio à polêmica do gramado sintético

Neymar
Santos
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Craque santista desconversa sobre presença no duelo e mantém mistério após já ter criticado publicamente o campo artificial

O Santos terá o Palmeiras pela frente nas quartas de final da Copa do Brasil, mas ainda não sabe se poderá contar com Neymar no primeiro duelo. O confronto de ida será disputado no Nubank Parque, no dia 26 de agosto, e a presença do camisa 10 é uma incógnita, principalmente pela conhecida resistência do jogador ao gramado sintético.

Após a vitória por 2 a 1 sobre o Macará, na última quinta-feira, Neymar foi questionado sobre a possibilidade de atuar no campo artificial do estádio palmeirense. O atacante preferiu não antecipar uma decisão.

"Pô, já estão pensando lá? Calma, tem jogo domingo", respondeu. Na sequência, quando perguntado diretamente se jogaria no sintético, foi direto: "Não sei".

A postura do craque ganha ainda mais peso porque Neymar já manifestou publicamente seu incômodo com esse tipo de gramado. A única vez em que atuou em um campo artificial desde seu retorno ao Santos foi justamente contra o Atlético-MG. Na ocasião, sofreu uma torção no tornozelo no início da partida, mas permaneceu em campo no empate por 1 a 1.

Depois do confronto, o atacante criticou duramente as condições do gramado nas redes sociais: "Comprovado, sintético é uma m***".

Neymar também já havia deixado claro que não se sente confortável atuando no estádio do Palmeiras. Em outra oportunidade, afirmou que, para ele, jogar no local seria "impossível" e comparou a superfície à de uma partida de society.

"Jogar no Allianz, para mim, é impossível. Jogar em society é algo que incomoda qualquer jogador, independente das lesões.", declarou.

A preocupação chegou a ultrapassar o próprio jogador. O estafe de Neymar já havia vetado a possibilidade de o Santos alugar o estádio palmeirense para mandar partidas. As diretorias chegaram a encaminhar um acordo, mas a operação acabou não avançando por conta da resistência da equipe do camisa 10.

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  • Santos v Macara - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026Getty Images Sport

    Dúvidas sobre presença

    Apesar da polêmica, ainda é cedo para cravar que Neymar será desfalque contra o Palmeiras. O Santos terá três compromissos antes do clássico e, além da sequência pesada, o departamento médico e a comissão técnica precisarão avaliar as condições físicas do atacante.

    O Peixe visita o Vasco neste domingo, pelo Brasileirão, antes de viajar ao Equador para enfrentar novamente o Macará, na quinta-feira, pela partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Depois, a equipe recebe o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro.

    A tendência é que Neymar seja preservado da viagem ao Equador, o que pode aumentar suas chances de chegar descansado para o duelo contra o Palmeiras. Ainda assim, sua participação dependerá da condição física apresentada ao longo dos próximos dias.

    A situação também ganhou novos contornos com o momento do Santos. Em reta final de contrato com o clube e diante da necessidade de somar pontos no Brasileirão e avançar nos mata-matas, Neymar pode ter papel importante na temporada. O duelo contra o Palmeiras, portanto, pode ser encarado de maneira diferente de partidas anteriores disputadas no estádio rival.

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    Pedindo apoio em casa

    Antes de pensar no clássico, Neymar tem outra missão no Santos: ajudar a equipe a avançar na Sul-Americana. O camisa 10 foi decisivo na vitória por 2 a 1 sobre o Macará, com duas assistências, para os gols de Gabigol e Willian Arão.

    Depois da partida, porém, o atacante aproveitou para fazer um pedido aos torcedores. Incomodado com as vaias durante o jogo, Neymar cobrou mais apoio ao time na Vila Belmiro.

    "Para de vaiar, mano. Bate palma, vamos", disse o jogador.

    O capitão santista lembrou que a Vila Belmiro sempre foi conhecida pela pressão exercida sobre os adversários e pediu que o ambiente volte a ser um diferencial para o Peixe.

    "Vamos tentar nos ajudar. Aqui sempre foi alçapão, calor. Falavam que era f*** jogar aqui. Hoje em dia, não sentimos mais o ambiente de antes. Sinto saudades disso. Torcedor nos cobra e agora estou cobrando eles também", afirmou.

    Neymar também reconheceu as limitações atuais da equipe e pediu união para superar o momento.

    "Não vamos ganhar de 3 ou 4 a 0. Nosso time é isso aí. Vamos sofrer. O Santos virou isso. É sofrido, na raça, na vontade, mas, se nos unirmos, vamos longe", completou.

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