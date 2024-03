Neymar mostrou ser craque desde o primeiro jogo pelo Santos, há 15 anos; e aí viveu de superar e sucumbir diante das expectativas

Estreia no profissional foi tratada como grande evento e, naqueles primeiros anos, o grande craque de sua geração entregou tudo o que dele se esperava

Quem é Neymar? Hoje pode ser muito fácil ter esta resposta (na verdade, seriam várias), mas volte quase duas décadas no tempo e apenas alguns nichos bem específicos sabiam de quem se tratava. Smartphones não estavam por aí, então fazer o tipo de busca que abre este texto não era algo tão comum quanto é atualmente. Mas antes mesmo de fazer seu primeiro jogo profissional, em um 7 de março de 2009, Neymar já carregava consigo uma expectativa enorme. E ter vencido isso foi um de seus grandes triunfos.

As primeiras matérias sobre aquele projeto de ídolo santista, lá pelos idos de 2005, mostravam um menino pequeno e magricelo, em que até uma camisa média de futebol parecia se agigantar como uma longa tenda em seu corpo. Mas tanto a habilidade quanto o foco – e a presença de seu pai – já estavam lá. Perguntado, em entrevista à TV Tribuna, quando tinha apenas 13 anos, quais times queria alcançar, a resposta foi segura e sem titubeios: Real Madrid e Barcelona.

Em março de 2006, a notícia de que o Real Madrid entrava forte na briga para tirar a joia do Santos foi o primeiro grande alerta público do tamanho que Neymar poderia alcançar. Na ocasião, o menino viajou para conhecer o CT madridista com o pai e Wagner Ribeiro, então seu empresário. Passou dias na capital espanhola, treinou e fez 16 gols, viu in loco uma goleada por 4 a 0 dos Blancos sobre o Deportivo La Coruña e conheceu a casa de outro ex-santista, revelado na base do Peixe, que fez sucesso pedalando na Vila Belmiro antes de também protagonizar um entrevero envolvendo Santos e Real Madrid.