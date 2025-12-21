Neymar faz apelo a Carlo Ancelotti e "promete" Hexa para o Brasil em Copa do Mundo de 2026

Neymar voltou a ocupar o centro das atenções fora das quatro linhas neste fim de semana, mas com um discurso que remete diretamente ao seu maior objetivo esportivo: disputar a Copa do Mundo de 2026.

Presente no show Tardezinha, do cantor Thiaguinho, em São Paulo, o camisa 10 do Santos não apenas celebrou a amizade de longa data com o pagodeiro, ou curtiu o embalo das músicas, como também subiu ao palco para fazer uma promessa ousada — e pública.

Diante de milhares de pessoas, Neymar falou em Hexa e pediu, em tom descontraído, uma oportunidade ao técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti.