Santos v Cruzeiro - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Neymar faz apelo a Carlo Ancelotti e "promete" Hexa para o Brasil em Copa do Mundo de 2026

Durante o show Tardezinha, do cantor, Thiaguinho, o camisa 10 do Santos falou sobre seu principal objetivo para o ano novo

Neymar voltou a ocupar o centro das atenções fora das quatro linhas neste fim de semana, mas com um discurso que remete diretamente ao seu maior objetivo esportivo: disputar a Copa do Mundo de 2026.

Presente no show Tardezinha, do cantor Thiaguinho, em São Paulo, o camisa 10 do Santos não apenas celebrou a amizade de longa data com o pagodeiro, ou curtiu o embalo das músicas, como também subiu ao palco para fazer uma promessa ousada — e pública.

Diante de milhares de pessoas, Neymar falou em Hexa e pediu, em tom descontraído, uma oportunidade ao técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti.

  • O que Neymar disse

    “Nós vamos fazer o possível e o impossível para trazer a Copa ao Brasil. Em julho, vocês podem me cobrar. Alô, Ancelotti, ajuda nós!”, disse o jogador de 33 anos, no palco do evento.

    Neymar ainda não foi convocado por Carlo Ancelotti desde que o técnico assumiu o comando da seleção brasileira, em maio de 2025. O treinador tem sido cauteloso ao abordar o nome do camisa 10, em diversas entrevistas, deixando claro que só contará com o atacante quando ele estiver em plenas condições físicas.

  • NeymarGetty Images

    Luta contra as lesões

    Até agora, esse cenário não se concretizou, especialmente em razão das limitações impostas pelas recorrentes lesões que marcaram a carreira do jogador nos últimos anos.

    A última vez que Neymar entrou em campo pela seleção brasileira foi em outubro de 2023, quando a equipe canarinho ainda estava sob o comando interino de Fernando Diniz. Desde então, o atacante passou por um longo período afastado dos gramados, acumulando problemas físicos que interromperam qualquer tentativa de sequência.

  • Ano decepcionante no Santos

    Esse histórico pesa ainda mais quando se observa sua temporada de 2025 pelo Santos. De volta ao clube que o revelou, Neymar viveu um ano marcado por expectativas altas e realidade dura. O camisa 10 disputou apenas 28 partidas ao longo da temporada, somando 11 gols e quatro assistências — números relevantes, mas insuficientes para refletir a importância técnica que se esperava dele ao longo de todo o campeonato. As interrupções frequentes impediram uma maior continuidade e limitaram sua influência em momentos decisivos.

  • Santos v Cruzeiro - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Final de ano reascendeu esperanças

    Ainda assim, o fim da temporada trouxe um respiro. Nos jogos finais do Santos, Neymar conseguiu emendar uma pequena sequência em campo, algo raro em seu retorno ao futebol brasileiro.

    Foi justamente nesse momento que o Santos reagiu e conseguiu se livrar do rebaixamento, com o camisa 10 exercendo papel importante dentro e fora de campo. Mesmo longe da condição ideal, sua presença ajudou a aliviar a pressão e a conduzir o Peixe em uma reta final mais segura.

  • Santos v Cruzeiro - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Dúvidas para 2026

    O futuro imediato, porém, volta a ser de incerteza. Antes de pensar em 2026, Neymar terá de passar por mais um obstáculo físico. O atacante será submetido a uma cirurgia no joelho esquerdo para corrigir um esgarçamento no menisco, com previsão de recuperação de cerca de um mês. Ou seja, o início de 2026 será novamente dedicado à recuperação e à busca por ritmo.

    Com contrato perto do fim e negociando uma renovação curta com o Santos, Neymar entra, talvez, no capítulo mais decisivo de sua carreira. O tempo deixou de ser seu aliado. A Copa do Mundo de 2026 surge como a última grande chance de encerrar sua trajetória na seleção com o título que lhe falta. Entre promessas no palco, cirurgias e desafios físicos, o camisa 10, um grande entusiasta do poker, aposta todas suas cartas. Até a Copa do Mundo de 2026, resta a nós vermos se ele vai conseguir.

