Neymar no Al Hilal pode entrar para a história como pior transferência de todos os tempos no futebol

O brasileiro sofreu mais uma lesão, o que colocou seu futuro no clube da Liga Saudita em sério risco

"O céu é o limite. Agora voe, meu garoto. Que história bonita você está escrevendo", disse Ronaldo Fenômeno após ver Neymar marcar um hat-trick em uma partida da Eliminatória da Copa do Mundo contra o Peru, em 2020, ultrapassando-o na lista dos maiores artilheiros da história do Brasil. "Um jogador completo e cada vez mais maduro. Confie em seus instintos, porque o talento é seu e ninguém pode te derrubar. Você tem muitos recordes para quebrar e muitas marcas para deixar. Orgulhoso de ver um brasileiro no topo."

Quatro anos depois, a "história bonita" de Neymar se transformou em um pesadelo. As lesões afetaram profundamente as fases finais de sua carreira no Paris Saint-Germain, e os gigantes franceses aproveitaram a oportunidade para se desfazer dele quando o Al Hilal surgiu com uma oferta de €90 milhões de euros na janela de transferências, em julho de 2023.

O ex-jogador da base do Santos agora tem mais gols do que qualquer outro brasileiro na história (79), se considerarmos apenas os gols oficiais ratificados pela FIFA, mas não marca para sua seleção desde que superou o recorde de Pelé, em setembro de 2023. Um mês depois, Neymar rompeu o ligamento cruzado anterior, e o caminho para a recuperação foi tão extenuante que ele chegou a considerar desistir do futebol.

Apesar de superar esses desafios, Neymar retornou ao campo, mas por apenas dois jogos, deixando o Al Hilal em uma situação complicada. O clube saudita pode não ter outra opção a não ser cancelar seu investimento inicial no jogador de 32 anos, que certamente não "voará" novamente no mais alto nível.