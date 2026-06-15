Há mais de 400 anos, o poeta John Donne escreveu que “nenhum homem é uma ilha”, uma frase que se aplica até mesmo àqueles que levam o nome de uma ilha: “Sempre dissemos que nossa classificação para a Copa do Mundo é mais do que uma simples questão esportiva: é cultural, musical, é tudo. Queremos mostrar nosso país ao mundo. Nossa ambição é competir sem medo, com nossa identidade, e jogar com coragem para mostrar ao mundo quem somos como time e como nação. Nossa identidade é o que somos como povo que enfrenta as dificuldades”.Cabo Verde é o terceiro país menos populoso na história da Copa do Mundo e o segundo menor em extensão territorial: incluindo todas as suas ilhas, conta com pouco mais de 550 mil habitantes e tem uma superfície mais de 100 vezes menor que a da Espanha: o apelido que o técnico carrega é um lembrete constante de suas origens.







