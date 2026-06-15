Pedro Leitão Brito, conhecido como Bubista, entrou para a lenda do futebol pela porta da frente: o técnico de Cabo Verde realizou uma das façanhas mais épicas da história da Copa do Mundo, empatando em 0 a 0 com a Espanha, atual campeã europeia e uma das favoritas ao título, na estreia dos Tubarões Azuis na Copa do Mundo. Em seu país, ele já é um herói, mas também no resto do mundo seu nome não será esquecido.
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"Nenhum homem é uma ilha": quem é Bubista, o técnico de Cabo Verde que paralisou a Espanha
"BOA VISTA": NOME QUE É UM PRESAGIO
Um nome que remete ao seu nascimento e a um bom augúrio, Boa Vista, “boa vista”, mas também a ilha mais oriental de Cabo Verde, onde ele nasceu em janeiro de 1970.Nomen omen, diziam os latinos. Um técnico capaz de montar uma equipe compacta e fechada na fase inicial, pronta para partir em contra-ataques rápidos, dominando de la Fuente durante toda a partida e, muitas vezes, driblando na cara dos espanhóis. Ele manteve a Espanha longe da defesa baixa de sua equipe, criando um conto de fadas para os Tubarões Azuis no dia de sua estreia na Copa do Mundo. Ele será lembrado para sempre.
UM TUBARÃO AZUL
A história já havia se repetido no ano passado, levando Cabo Verde pela primeira vez a uma classificação para a Copa do Mundo. Mas seu trabalho já vem se desenrolando há seis anos, desde 2020, quando assumiu o comando da seleção nacional na qual jogou de 1989 a 2006, por dezesseis anos, vestindo a braçadeira de capitão: os Tubarões Azuis partiram do fim da fila da África para se tornarem uma das seleções mais consistentes do continente, a ponto de deixar de fora da Copa do Mundo uma seleção como a de Camarões, a primeira africana a fazer história na competição, com Roger Millan, em 1990, na Itália.
VIDA PERIGOSA
A cidade de Boa Vista é geminada com a cidade italiana de Zocca, terra natal de Vasco Rossi, na Emília-Romanha. Bubista teve uma “vida imprudente”, como cantava o próprio Comandante. Começou a jogar futebol na Espanha, no Badajoz, da segunda divisão, antes de passar para o campeonato angolano, no Atlético Sport Aviação, para o português, no Estoril, e de voltar para casa, nos Falcões do Norte. Bom zagueiro, com apenas três partidas entre os profissionais espanhóis, era conhecido pelo jogo agressivo e pelos modos rudes, mas também pelo grande coração e pela capacidade de orientar os companheiros, já atuando como treinador em campo.
A COPA DO MUNDO DE 1982 E DE BOSQUE
Em entrevista concedida ao Coaches Voice, Bubista relembrou que o primeiro Mundial que ficou gravado em sua memória foi o da Espanha em 1982, vencido pela Itália de Bearzot, que despertou sua paixão pelo futebol. Um de seus principais modelos como técnico é Vicente del Bosque, que conseguiu conquistar a Copa do Mundo justamente com a Espanha.
"NENHUM HOMEM É UMA ILHA"
Há mais de 400 anos, o poeta John Donne escreveu que “nenhum homem é uma ilha”, uma frase que se aplica até mesmo àqueles que levam o nome de uma ilha: “Sempre dissemos que nossa classificação para a Copa do Mundo é mais do que uma simples questão esportiva: é cultural, musical, é tudo. Queremos mostrar nosso país ao mundo. Nossa ambição é competir sem medo, com nossa identidade, e jogar com coragem para mostrar ao mundo quem somos como time e como nação. Nossa identidade é o que somos como povo que enfrenta as dificuldades”.Cabo Verde é o terceiro país menos populoso na história da Copa do Mundo e o segundo menor em extensão territorial: incluindo todas as suas ilhas, conta com pouco mais de 550 mil habitantes e tem uma superfície mais de 100 vezes menor que a da Espanha: o apelido que o técnico carrega é um lembrete constante de suas origens.
"NINGUÉM DEVE COMEMORAR MAIS DO QUE NÓS"
Palavras que soaram como uma profecia, antes do jogo de hoje: “Desde o primeiro dia eu disse que estamos aqui por eles: o nosso povo tem de aproveitar o jogo e ser feliz durante a Copa do Mundo. Nós, como povo cabo-verdiano, não podemos permitir que nenhum outro povo comemore a Copa do Mundo mais do que nós. O mais importante é que a nossa bandeira seja hasteada no palco futebolístico mais importante do mundo. Não há alegria maior para um país pequeno como o nosso. Faremos de tudo para que cada cabo-verdiano, dentro e fora do país, se orgulhe de nós”.Conseguiste, Bubista.