Nemanja Matic estava certo? André Onana e a lista dos piores goleiros da história do Manchester United

O goleiro está em destaque após dois erros custosos contra o Lyon — mas como ele se compara a outros que também falharam sob pressão em Old Trafford?

André Onana se colocou sob enorme pressão antes do confronto entre Manchester United e Lyon pela Liga Europa — e acabou sucumbindo a ela.

Dias antes da partida de ida das quartas de final, o goleiro camaronês foi ao centro das atenções ao declarar que os Red Devils eram “muito melhores” que o time francês. A resposta veio de forma brutal: Nemanja Matic, ex-jogador do clube, não poupou palavras e o chamou de “um dos piores goleiros da história do Manchester United”.

Onana poderia ter ignorado. Bastava deixar sua atuação falar por si. Mas preferiu retrucar com uma resposta afiada sobre a importância de conquistar troféus — o que acabou virando motivo de chacota, especialmente porque Matic, ao contrário dele, tem dois títulos da Premier League no currículo.

A provocação teria sido apenas mais uma entre tantas no futebol, não fosse o desempenho de Onana em campo. No Estádio Groupama, ele falhou feio ao deixar passar uma cobrança de falta de Thiago Almada que parecia mais um cruzamento do que um chute direto. Paul Scholes classificou o lance como “um erro terrível de goleiro” — opinião amplamente compartilhada nas redes sociais, onde muitos passaram a concordar com Matic.

Foi o oitavo erro que resultou em gol desde sua chegada ao United, mais do que qualquer outro goleiro da Premier League nesse período. E, apesar de a equipe ter reagido bem com gols de cabeça de Leny Yoro e Joshua Zirkzee, o Lyon empatou nos acréscimos — novamente após falha de Onana. Ele rebateu um chute central de Georges Mikautadze diretamente nos pés de Rayan Cherki, o principal nome dos franceses.

Agora, o Manchester United precisará vencer em Old Trafford para avançar às semifinais. Um empate teria sido suficiente, se Onana não tivesse comprometido. Mais do que o resultado, os erros do goleiro colocam em dúvida sua permanência. Como o clube pode seguir com um jogador tão instável, que se tornou alvo de piadas entre os próprios adversários?

Após mais um capítulo desastroso na trajetória de Onana pelo United, a pergunta que não quer calar volta à tona: Matic estava certo? Seria Onana, de fato, o pior goleiro do clube na era Premier League?