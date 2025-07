Náutico x Caxias: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série C 2025

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (21), no Estádio dos Aflitos; confira a transmissão e outras informações do jogo

Náutico e Caxias se enfrentam nesta segunda-feira (21), às 19h30 (de Brasília), no Estádio dos Aflitos, em Recife pela 13ª rodada da Série C 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SportyNet+ via streaming (veja a programação completa aqui).

Embalado por cinco vitórias consecutivas, o Caxias lidera o Grupo C, com 27 pontos, um a mais que a Ponte Preta, vice-líder da chave. Em 12 jogos disputados, a equipe acumula nove vitórias e três derrotas, com um aproveitamento de 75%.

Por outro lado, o Náutico segue na luta para avançar à segunda fase da Série C. Em oitavo lugar, com 17 pontos, o Timbu vem de uma sequência positiva, com duas vitórias e dois empates nos últimos quatro jogos.