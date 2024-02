Nathan Silva desperta interesse de Corinthians e Bahia, mas clubes não avançaram

Zagueiro ex-Atlético-MG está valorizado no Pumas, do México, e clubes brasileiros ainda não enviaram propostas formais para repatriá-lo

O zagueiro Nathan Silva, hoje no Pumas, do México, desperta interesse de Corinthians e Bahia no mercado da bola, como soube a GOAL. Os dois clubes mantêm contato pelo retorno do jogador ao Brasil desde dezembro de 2023, mas ainda não conseguiram avançar pelo defensor de 26 anos.

Com contrato no México até 30 de junho de 2027, o atleta é considerado titular absoluto do Pumas. Por isso, a saída é considerada difícil nesta janela de transferências. O jogador disputou 24 jogos pelo time nesta temporada, todos na condição de titular. No período, somou 2.120 minutos em campo, com dois gols marcados.

O atleta foi adquirido pelos mexicanos por US$ 4 milhões (R$ 19,2 milhões à época), em julho de 2023. Ele pertencia ao Atlético-MG, clube pelo qual foi revelado. No time mineiro, foi tricampeão estadual, venceu o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil.

