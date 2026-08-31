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Napoli: Zambo Anguissa deixa Camarões, o comunicado

Napoli
Camarões
A. Zambo Anguissa

André-Franck Zambo Anguissa se despede de Camarões. O meio-campista do Napoli se aposenta da seleção de seu país após 66 partidas e 15 gols.

  • O comunicado

    "Jogar pela seleção de Camarões é o sonho de toda criança camaronesa. Estou muito feliz e, acima de tudo, muito grato por ter conseguido realizá-lo. Depois de muitos anos a serviço da seleção nacional de Camarões, tomei a decisão de encerrar minha carreira internacional. Vestir a camisa dos Leões Indomáveis foi uma imensa honra e um imenso orgulho. Tenho consciência da sorte que tive de representar meu país, de viver momentos inesquecíveis e de compartilhar essa aventura com tantos companheiros de equipe, irmãos e membros da comissão técnica. Quero agradecer profundamente à Federação, aos treinadores, aos meus companheiros de equipe e a todas as pessoas que me acompanharam e me apoiaram ao longo dos anos. E, acima de tudo, obrigado ao povo camaronês. Obrigado pela paixão de vocês, pelo amor e pelo apoio, nas vitórias e também nos momentos mais difíceis. Foi por vocês que sempre demos o melhor de nós mesmos. Deixo a seleção com muita emoção e orgulho. Leão Indomável um dia, Leão Indomável para sempre. Obrigado, meu Camarões".

    • Publicidade

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